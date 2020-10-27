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Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Ocon, Gasly'e dikkat etmeli"

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Di Resta: "Ocon, Gasly'e dikkat etmeli"
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Eski Formula 1 pilotu ve televizyon yorumcusu Paul di Resta, Renault pilotu Esteban Ocon'u Formula 1'deki yerini koruması konusunda uyardı.

Formula 1'de bir sene Mercedes'in yedek pilotu olarak kenarda kaldıktan sonra geri gelen Ocon, henüz Renault’da kendisini gösteremedi.

Daniel Ricciardo’nun takımdaki son senesinde iyi bir şans verilen Ocon, bunun yerine takım arkadaşının gerisine düştü.

Sıralamalarda net bir şekilde Ricciardo'nun gerisinde kalan Ocon, puan durumunda da 4. sıradaki takım arkadaşının 40 puan gerisinde.

Eski pilot-yeni yorumcu di Resta Ocon hakkında endişeli, çünkü Toto Wolff aracılığıyla halen Mercedes bağları bulunan pilot, kendisine iki cephede de zarar veriyor.

Sky Sports’a konuşan di Resta, “Daniel şu anda yine en iyi formuna dönmüş durumda, galiba COVID arasında kendini yeniden ateşlemek için zaman buldu, kendisi de bu konuda açıkça konuşuyor.”

“Fakat Esteban’ın Daniel giderken takıma gelip kendini yeniden hem Mercedes hem de Renault’ya gösterme şansı vardı, çünkü unutmayın menajeri Toto Wolff, ilerleyen yıllarda Hamilton’un yerini doldurabilirdi.”

“Fakat bence takıma kendine güvenebileceklerini göstermek için yeterli performansı gösteremedi.” dedi.

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Renault koltuğu bile Christian Horner ve Helmut Marko’nun açıkça Red Bull’a geri dönmeyeceğini söylenen İtalya Grand Prix’si galibi Pierre Gasly tarafından tehdit altında olabilir, çünkü Red Bull ailesi dışındaki seçeneklere baktığı padokta söylenenler arasında.

Di Resta ekledi: “Cyril Abiteboul bence, Esteban’ın kendini bir yere oturtup bir tık geliştirmesi gerektiğini söyledi.”

“Bence halen arkasındalar ama Pierre Gasly Red Bull’la yaşadıkları sonrası etrafı da süzüyor, padokta Alain Prost’un kendisiyle konuştuğunu da gördüm. Bence bu onu tedirgin edecektir çünkü bence Formula 1’den bir kez daha düşerse bu sefer geri giremez.”

Ocon’un 2020 performansı konusunda hayal kırıklığına uğrayan tek isim eski pilot di Resta değildi. Martin Brundle da “Ocon’un şu anda olduğundan daha iyi olmasını bekliyorum, kötü değil ama kendisinden daha çok şey bekledim.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Pierre Gasly
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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