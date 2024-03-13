Mercedes Newey, Marko ve Verstappen'e "hayır" demiyor!

Şu anda Formula 1'in gündemi pist üstünde olanlardan ziyade pist dışında yaşananlar gibi görünüyor.

Christian Horner davası kaldığı yerden devam ediyor ve bu konuda OE24'e konuşan Wolff, şöyle dedi: "Dışarıdan baktığımızda çok fazla drama görüyoruz. Bu durum Red Bull gibi bir takım için harika değil."

"Çok şeffaf bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bir şey söylemezseniz, işler giderek ilginçleşir. Bu da daha fazla soru, daha fazla hikaye ve daha fazla spekülasyona yol açar."

"Arka planda gerçek bir hikaye var, yani önemli bir konu. Kendini rahatsız hisseden bir kadın neden İK'ya (personel yönetimi, editörün notu) gitti? Bu konu neden henüz tartışılmadı? Ayrıca dışarıdan bakıldığında biraz kafa karıştırıcı görünen bir bilgilendirme stratejisi var."

"Aslında Avusturyalıların profesyonel olduğunu düşünüyorum, İngiltere'de her şeyi küçültmeye çalışıyorlar ama bugünlerde bu artık mümkün değil."

Gerhard Berger'in "Horner kalır, Marko ve Newey ayrılır, Max Mercedes'e gider" öngörüsü ile ilgili olarak Wolff, "Sadece şunu söyleyebilirim: Horner kalırsa heyecan verici senaryolar var."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Nihayetinde her şey Horner'ın personeliyle ilgili. Fakat Red Bull'da neler olduğunu sadece medyadan okuyorum."

"Her takım Max'i almak ister çünkü o en güçlü sürücü. Ancak dediğim gibi, bir pilot her zaman en güçlü araçta olmaya çalışacaktır."

"Bu yüzden aracın performans göstermesi için işinizi iyi yapmalısınız. Mercedes, Max için gerçek bir alternatif olabilir."

Adrian Newey'nin de Red Bull'a gelme ihtimaliyle ilgili Wolff, "Bu çılgın dünyada her şey her zaman mümkündür, hiçbir şeyi göz ardı etmem."

"Fakat tur zamanları şu anda bunu yansıtmasa bile, kendimi rahat ve yüzde yüz doğru konumlanmış hissettiğim mükemmel bir teknik ekibimiz var." dedi.

Helmut Marko'nun Mercedes'e gelişiyle ilgili Wolff, "Her şey Max ve onun beklentileriyle ilgili."

"Marko'nun Max için gerçekten ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum çünkü aralarındaki dinamik hakkında yeterince bilgim yok." cevabını verdi.

Alonso ve Antonelli ihtimaliyle ilgili Wolff, "Henüz bir anlaşma yapmayacağım ve koltuğu mümkün olduğunca uzun süre boş bırakacağım."

"Kim, genç sürücüler arasında en göze çarpanı. Bugün Formula 1 araçlarını kullanmak daha kolay çünkü Formula 2'den farklı olarak hidrolik direksiyonları var."

"Bu da sürüşü daha az yorucu hale getiriyor." dedi.