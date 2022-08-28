Mercedes, neden yarışta özel tasarım kullanmadıklarına açıklık getirdi

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Bu hafta sonu Mercedes'in performans bölümü -ve F1 takımında da ismini bulunduran- AMG'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü.

AMG, ünlü Mercedes 300 SEL 6.8 AMG'nin 1971 Spa 24 Saat yarışını ikinci sırada tamamlaması ve sınıfında birinci olmasıyla ün kazandı.

Araç, devasa boyutuna rağmen çok daha çevik makineleri geride bıraktı ve "Kırmızı Domuz" lakabını aldı.

Bu hafta sonu AMG'nin yıldönümünü kutlamak için Mercedes, ön tarafta 300 SEL AMG'nin deseniyle mevcut gümüş yıldız öğelerinin bir karışımını içeren özel bir tasarımla karşımıza çıktı.

Mercedes AMG celebrates its 55 year anniversary Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Spa'daki ortak alanda bulunan bir gösteri aracında kamuoyu karşısına çıkan tasarım taraftarlardan büyük övgü aldı - hatta bazı kişiler Mercedes'in bu renkle yarışması gerektiğini söyledi.

Ancak Mercedes'in motor sporlarındaki 125. yılını kutlamak için 2019 Almanya GP'sinde kullandığı özel beyaz renk tasarımının yarattığı felaketin ardından özel renklere geçme konusundaki isteksizliğinin ötesinde, takımın bunu sadece bir gösteri aracında tutmayı tercih etmesinin başka pratik nedenleri de vardı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Arka arkaya üç hafta yarış var, bu yüzden araca çıkartma ekleyemezdik. Ayrıca bir ağırlık sorunumuz da var ki bu da pek yardımcı olmuyor."

"Bu yüzden performansı mümkün olduğunca etkilememek için uğraştık." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Mercedes, kırmızı renk yerine Lewis Hamilton ve George Russell'ın araçlarında büyük bir klasik araba numarası ve özel bir 55. yıl dönümü işareti kullanmayı tercih etti, ancak bu işaret dünyaca ünlü bir yetişkin web sitesiyle aynı renklerde göründüğünden ötürü sosyal medyada alay konusu oldu.

Logoyu her zamanki görünümüne tam olarak uyduramayan takım, ilk antrenman seansından önce tasarımda değişiklik yaptı.

Wolff, yetişkinlere yönelik web sitesiyle yapılan karşılaştırmalarla ilgili olarak, "Ben olsam böyle bir çağrışım yapmazdım, burada 55 yıldan bahsediyoruz."

"AMG Mercedes'in performans markasıdır ve bu markayı taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu da temelde Spa'da başarıyla yarışan ve birkaç gün önce bir kopyasını kullandığım ilk araca bir saygı duruşu. Bu sadece bir doğum günü." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images