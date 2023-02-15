Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Haberi dinle

Çarşamba sabahı Silverstone'da 2023 aracı W14'ü tanıtan Mercedes'in henüz ilk andan ilgi çektiğini söyleyebiliriz, nitekim takım bir senelik aranın ardından yeniden siyah renk tercih etmiş vaziyette!

Bu tercih kapsamında aracın bir kısmını boyamayan ve direkt ham karbon fiber kullanan takımın W14'te birçok güncelleme yaptığı da gözden kaçmadı.

Lansmanda gördüğümüz araç, takımın 'sıfır sidepod' konseptini terk etmediğini, bu konseptin birtakım şekil değişiklikleriyle daha agresif hale geldiğini gösteriyor.

Teknik direktör Mike Elliott, takımın kış boyunca odak noktasının sıfırdan başlamak yerine kilit alanları iyileştirmek olduğunu açıkladı.

Elliott, "Her şey ayrıntılarda gizli ve göremediğiniz pek çok parça var. Özellikle tabanın altında çok fazla gelişme olacak."

"Kış arasında ön ve arka süspansiyonu tamamen değiştirdik, aracın ağırlığını azaltmaya çalıştık, aynı zamanda yol tutuşu konusunda da adımlar attık."

"Karoserde oldukça önemli değişiklikler olduğunu göreceksiniz, ancak aracın DNA'sı halen aynı."

"Her bir alana baktık ve kendimize 'peki, yaptıklarımızı nasıl geliştirebiliriz' diye sorduk. Geçen yıl yaşadığımız sorunlara baktık ve 'bu yıl bu sorunları yaşamayacağımızı en iyi şekilde nasıl garanti edebiliriz' dedik. Yani her şey ayrıntıda gizli." dedi.

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

W13'te neyin yanlış gittiğini araştırdıkça aslında araçta çok güçlü bazı unsurlar olduğunu keşfettiklerini söyleyen Elliott, mevcut konsepti iyileştirmenin takımı çok daha iyi bir konuma getireceği sonucuna vardığını belirtiyor.

Elliott, "Büyük başarı elde ettiğimiz dönemlere bakarsanız, elinizdeki aracı alıp 'bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz' diye düşünmek kolaydır."

"Bence geçen yıl zaman zaman kendimizi sorguluyor ve 'büyük bir hata mı yaptık, temelde yaptığımız şeyi değiştirmemiz mi gerekiyor' diye soruyorduk."

"Ancak her şeyi yırtıp yeniden başlarsak daha da geriye gideceğimizi biliyoruz. Yani bu doğru kararları vermekle ilgili."

"Geçen yıl araçla ilgili sorunlarımız olmasına rağmen, bence araçta çok fazla güçlü yan da vardı. Bizim için işe yarayan pek çok şey de vardı."

"Örneğin pilotlarımız dayanıklılık konusunda epey olumlu konuştular. Dolayısıyla dikkatli olmalısınız ve her şeyi bir kenara atıp yeniden başlamamalısınız." dedi.