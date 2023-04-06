Mercedes, neden George Russell'ı güvenlik aracı periyodunda pite aldı?

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Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan beklediğini alamayan Mercedes, Avustralya'da umut verici bir performans sergilemeyi başardı.

Takım, W14'ün konseptini değiştirmeye kararlı olsa da, George Russell ve Lewis Hamilton W14'ün podyuma çıkabilecek bir araç olduğunu gösterdi.

Yarışa ikinci/üçüncü başlayan ikili, yarışın ilk startında Max Verstappen'i geçerek ilk iki sırayı ellerine geçirdiler. Ancak Russell liderliğin tadını uzun süre çıkaramadı çünkü Alexander Albon'un kazası sonrası güvenlik aracı arkasında pite girdi.

Pit stoptan sadece birkaç saniye sonra yarış durdurulduğu için, alınan bu karar yanlıştı.

Teknik şef James Allison, Mercedes'in bu kararın arkasında olduğunu söyledi.

Allison, "Pite girmeyi seçtik çünkü yarışın daha başındaydık. Bu, sekizinci tur civarında oldu. Dolayısıyla güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmanın bize yardımcı olup olmayacağı ya da bizi daha kötü hale getirip getirmeyeceği tam olarak limitteydi."

"Böyle bir şey olduğunda, stratejileri bölmeyi seçtik. George'u içeri aldık ama Lewis'i dışarıda bıraktık çünkü o noktada pit stoptan faydalanıp faydalanmayacağımız biraz eşitti."

"Birini pite alarak, diğerini pistte bırakarak riski böldük."

"Sonrasında George'la muhtemelen doğru şeyi yaptığımız ortaya çıktı. Böylece güvenlik aracı arkasında bedava pit stoptan en iyi şekilde yararlanmış olduk."

"Ancak kırmızı bayrak çıktığında, tüm bunlar tamamen geçersiz hale geldi." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kırmızı bayrak bizi çok şaşırttı çünkü bize güvenlik aracı arkasında halledilebilecek bir olay gibi göründü."

"Güvenlik aracı çıktığı anda elimizdeki bilgilere dayanarak doğru kararı vermiştik. Fakat kırmızı bayrak çıktığında, George'un kaybeden tarafta olduğu açıktı." dedi.

Atılan adımdan memnun

Melbourne'deki yarış Russell için giderek kötüye gitti çünkü yarış yeniden başladıktan kısa bir süre sonra motor sorunu yaşadı.

Takım arkadaşı Hamilton ise bitiş çizgisini geçmeyi başardı ve podyuma çıktı.

Allison, "Performans açısından bakarsak, araçtan maksimum verimi aldığımız için, içimizde sessiz bir memnuniyet var."

"Bu sevinç, sadece tek araçla finiş gördüğümüz ve hafta sonuna kadar çok güçlü bir performans sergileyen George'un yarış günü neler yapabileceğini gösteremediği için yaşadığımız hayal kırıklığı ile azalıyor."

"Çok büyük bir atılım yapamasak da bir basamak yukarı çıktık. Red Bull'u biraz yakaladık. Ayrıca artık burun farkıyla önde olduğumuz Ferrari ve Aston Martin'lerle benzer seviyeye gelmeye başladık." dedi.