Mercedes neden Ferrari ve Red Bull sidepodlarını kopyalamadı?

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Alman otomobil üreticisi, 2022 için W13'te, Red Bull ve Ferrari'nin fikirlerinden çok farklı olan 'sıfır sidepod' konseptini benimsedi.

Ancak Mercedes, 2022'de yaşadıkları sorunların sidepod tasarımıyla hiçbir ilgisi olmadığı konusunda kararlıydı.

Mercedes, sidepod tasarımı yerine yunuslama sorununa ve aracı geliştirmeye odaklandı. Bu yaklaşımları, sezon sonunda aracın yarış kazanmasını sağladı.

Mercedes pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, takımın büyük bir performans açığına yol açmadığı için sidepod çözümü üzerinde çok fazla çaba harcaması gerektiğini düşünmediğini söyledi.

Ayrıca takımın, F1'de başarıya giden en iyi yolun başkalarını kopyalamak yerine kendi fikirlerini sürdürmek olduğunu bildiğini belirtti.

Shovlin, “Mühendisliğin çoğu, kesinlikle aerodinamik bakış açısıyla, zeminin altında olan ve göremediğiniz kısımlardan oluşuyor.”

“Çalışmaların çoğu da bu kısımda yapılıyor."

“Sidepod konsepti, yıl boyunca gerçekçi bir şekilde incelememiz gereken bir şeydi. Eğer hızlı bir şekilde düzeltmeye odaklansaydık, kopyalama fikri aklımıza gelebilirdi."

“Yine de bizim için amaç her zaman aracı kendimiz anlamaya çalışmak ve kendi yolumuzu çizmekti. Çünkü yarışları ve dünya şampiyonluklarını kazanmak istiyorsanız, oraya herkesin tasarımını kopyalayarak ulaşamazsınız."

“Diğer tüm araçlarımızda bazı lider özellikler ve zekice fikirler vardı. Teknolojide de lider olmaya çalıştık, bu yüzden bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, 2022 için sidepod tasarımında kararlı olmasına rağmen, aracın konseptini yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor.

Red Bull'un bu yıl dikkat çeken tek şey sidepod tasarımı değildi, sezon boyunca takıma büyük bir avantaj sağlayan; aracın etkileyici azami hız elde etmesine yardımcı olan düşük sürtünmeli konseptiydi.

Shovlin, yüksek sürtünmeden muzdarip olan Mercedes'in bu sorunun farkında olduğunu ve 2023'te yalnızca aracın düzlük hızını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmayacağını belirtti.

Shovlin, “Tamamen yeni kurallar geldiğinde, herkesin nasıl bir tasarım yapacağını tahmin etmek zor."

“Aynı kanatlarda, Red Bull'un aracı daha az sürtünmeye sahipmiş gibi görünüyor. Özellikle sezon başında biz yüksek yere basma kuvveti kullanıyorduk."

“Ancak Brezilya'ya bakarsanız, en hızlı araca sahip değildik ama yine de ilk iki sırayı alabilirdik. Bu yüzden önceliğimiz düzlük hızımız değil. Ayrıca şu an gridde en fazla düzlük hızına sahip araç Williams. O yüzden performansta belirleyici değil." dedi.

Mercedes, sezon başına kıyasla sezon sonunda yunuslama sorununu belirli oranda çözdü.

Shovlin, kış boyunca araca daha fazla yere basma kuvveti eklediklerinden, sorunun geri dönmesi konusunda dikkatli olduklarını söylüyor. Ayrıca yeni zemin kurallarının, aracın en bariz sorunlarından bazılarının üstesinden gelmesine de yardımcı olacağını düşünüyor.

Shovlin, “Zemine fazla odaklanırsanız, bu tür sorunları tetikleyebilirsiniz."

“Çok iyi ilerleme kaydettiğimiz nokta, düzlük hızımız. Imola, Cidde, Bahreyn'deki yarışlarda araç inanılmaz zıplıyordu. Bununla başa çıkmayı başardık."

“Ancak yüksek hızlı virajlara geldiğimizde ve zeminle temas edeceğimiz noktalarda hâlâ sorun yaşıyorduk. Ancak kural değişiklikleri buna yardımcı olacak."

“Temelde sorunlar ortadan kalkmayacak ama takımlar için her şey daha kolaylaşacak. Yılın başlarında aracı öğrenmeye ve anlamaya yönelik yaptığımız çalışmaların, en azından gelecek yıl iyi bir başlangıç yapmamıza yardımcı olacağını umuyoruz." dedi.