Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en iyi takımı oldu?

Ferrari ve Mercedes'in en iyi dönemleri arasında kazanılanlar arasında paralellik bulunuyor. Ferrari 2000'lerin başında art arda 5 pilotlar, 6 takımlar şampiyonluğu kazanmıştı.

Wolff, Mercedes'in bu istikrarı 6-6 yapmasıyla tarihin en başarılı takım patronu olma unvanını da kazanmış oldu.

Photo by: Mercedes AMG

Toto Wolff and Lewis Hamilton

Ancak Mercedes'in başarısının temelleri aslında Wolff'un döneminde değil, ondan önce takımın başında yer alan Ross Brawn döneminde atıldı. Brawn, 2013 sonuna kadar Mercedes takım patronu olarak görevdeyken Wolff 2013'te Mercedes'e katıldı ve bir sene Brawn'la yönetici olarak çalıştı.

Brawn, Ferrari'nin başarılı olduğu dönemde teknik patron olarak görev aldı. Orada Jean Todt takım patronu, Rory Byrne şef tasarımcı ve Michael Schumacher yıldız pilottu. Bu kilit isimlerin bir araya gelmesi Ferrari'yi uzun süre zirvede tuttu.

İki takım benzer sonuçlar aldı ancak her iki takımın başarısında etkili olan Brawn, iki takımın kuruluş koşullarının farklı olduğunu söylüyor.

O dönemki Ferrari için Brawn, "Ferrari zaten büyük ve gelişmiş bir organizasyondu ve insanlara güvenli bir ortam sunup çalışmalarını sağlamak önemliydi."

"Jean çok fazla çalışma yapmıştı. Nigel Stepney (şef mekaniker) ve Stefano Domenicali (Sportif Direktör) iyi insanlardı. Ancak üst yönetim arasında biraz uyumsuzluk vardı. İngiltere'de yer alan John Barnard'ın başını çektiği tasarım ofisi ile İtalya'daki fabrika arasında anlaşmazlıklar vardı. Aracın Godalming'de, motorun Maranello'da üretilmesi kolay bir şey değildi." diyor.

Bunun üzerine Brawn ve Byrne ile Ferrari, tasarım ofisini tekrar Maranello'da kurdu ve takım orada yeniden yapılandı.

Mercedes için ise durum tamamen farklıydı. Brawn, günümüzde Mercedes olan takıma 2007'de, Honda olduğu dönemde takım patronu olarak katılmıştı. Brawn, yeniden yapılanma sürecini başlattığı takımda 2008'i tamamen yenilenen 2009 kurallarına hazırlık için geçirdi ancak o sene sonunda Honda, F1'den çekilerek temsili bir fiyata takımı Brawn'a sattı.

2009'da Brawn GP olarak yarışan takım, Mercedes motoruyla şampiyonluğu kazanan ekip oldu. O süreç takımdaki herkes için acı dolu bir şekilde başladı. Takım pek güven vermediği için o sene sürekli personel kaybetti ve 2009 sonunda Mercedes'e satılana kadar çalışan sayısı 400'e kadar düşmüştü.

Brawn, "Şu anda 1000'in üzerinde çalışan var. Mercedes'in takıma gerçekten adanması biraz zaman aldı. Bu benim hatam ya da sorumluluğumdu diyebilirim. Mercedes'in yapılması gereken şeylere tam manasıyla adanması 2012 sonuna kadar olmadı."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"İlginç olan şeylerden birisi, Ferrari'de şampiyonluk kazanacağımıza inanmayıp takımdan ayrılan isimler olmuştu. Aynısı Honda döneminde de oldu." dedi.

Brawn, Mercedes'te ise şu anda takımda yer alan önemli isimlerin çoğunun kendisinin döneminde de takımda kaldığını, takıma inandıklarını söyledi. Bu isimler arasında şef tasarımcı John Owen, pist mühendisliği başkanı Andrew Shovlin, sportif direktör Ron Meadows, şef mühendis Simone Cole, strateji bölümü başkanı James Vowles ve Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Pete Bonnington yer alıyor.

Brawn, "Önemli olan şey insanlara güvenmek ve onların şampiyonluk kazanan isimlerden farklı olmadığını anlamalarını sağlamak." diyor.

Ancak Brawn'ın ayrılmasından bu yana Mercedes'te de çok şey değişti.

Mercedes, 2013'te Wolff'un yanına teknik işlerden sorumlu olması için Paddy Lowe'u getirmişti. Lowe'un teknik patron olduğu dönemde takım 3 şampiyonluk kazandı. Brawn döneminde takıma teknik patron olarak atanan Bob Bell, takımın şekillenmesinde önemli rolü olan bir başka isimdi. O da 2014 sonunda ayrıldı. 2017'nin başında ayrılan Lowe'un yerine James Allison teknik patron olarak göreve getirildi. Yine Brawn döneminde takıma getirilen Aldo Costa da takımdan ayrılan isimlerden birisi oldu.

Ancak Mercedes'in üst yönetimindeki bu değişiklikler neredeyse fark edilmedi ve değişikliklerin performans üzerinde olumsuz bir etkisi görülmedi. Wolff döneminde Mercedes'te birçok değişiklik oldu ancak takım her zaman daha güçlü olmayı başardı.

Wolff, "Biz birçok kez, başarılı bir organizasyonu donduramayacağınızı söyledik. Bu dinamik bir yapı ve takım içerisindeki gelecek nesil liderlere pürüzsüz bir şekilde geçiş yapmayı başardığımız için gururluyum." diyor.

Wolff, Mercedes için çok iyi bir sonuç veren çalışma felsefesini şöyle özetliyor: "Marjinal kazançlar önemli. Her şeyi bir araya getirmek, yerinden oynamamış taş bırakmamak önemli. Takım içerisinde suçlama kültürü olmaması, zor zamanlarda dahi sorumluluk verme ve her şeyi kontrol altında tutma çok önemli."

"Zor anlar yaşamalısınız. Bu, takımın güçlü olmasını sağlıyor. Senelerdir birçok sıkıntı yaşadık ancak her zaman neden iyi performans gösteremediğimizi anladık ve daha güçlü bir şekilde geri döndük."

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu grubun güçlü olduğuna inandığım şeyleri analiz etmek için tüm gün düşünebiliriz ancak yorgun ve mutlu geçen bir seneyi düşündüğümde, bu durumda olmamızı sağlayan birçok faktör ve kişi aklıma geliyor."

Aynı şeyler Todt/Brawn/Schumacher'in olduğu Ferrari dönemi için de söylenebilirdi ancak iki takım arasında, Mercedes'in Ferrari'nin başardıklarını daha ileriye taşıması konusunda belli kilit farklar bulunuyor.

Ferrari, Mercedes'in sahip olmadığı bazı önemli avantajlara sahipti. Öncelikle Ferrari, F1'deki en büyük bütçeye sahip takım. Mercedes ise öyle değil. Ferrari hâlâ en çok harcayan takım.

Bir diğer fark ise Ferrari Bridgestone'dan özel lastikler alırken Mercedes, herkesle aynı lastikleri kullanıyor. Ferrari'nin başarılı olduğu dönemde sınırsız test yapma şansı bulunurken, Mercedes'in şu anda benzer şansı yok.

Diğer tarafta Mercedes de Ferrari'nin sahip olmadığı kilit bir avantaja sahipti. Mercedes'in ilk şampiyonluğu, yeni turbo hibrit motor kuralları döneminde geldi. Mercedes bu teknolojiye diğer üreticilerden çok önce ve daha fazla yatırım yaptı.

Bu sayede 2014'te Mercedes'in güç ünitesi konusunda diğer üreticiler karşısında devasa avantajı oldu. Ferrari 2015'te ileri yönde adım atsa da Mercedes yine kazanmaya devam etti. Ferrari'nin 2018'den bu yana en güçlü motora sahip olduğu düşünülse de kırmızı ekip hâlâ Mercedes'i mağlup edebilmiş değil.

2017 ve 2018'de Mercedes, sezonun tamamında en iyi araca sahip değildi ancak Ferrari ve şampiyonluk mücadelesi veren pilotu Sebastian Vettel'in yaptığı hatalar, neredeyse hatasız yarışan Mercedes ve Hamilton'ın şampiyonluklarına yardımcı oldu.

Özellikle Hamilton, Mercedes'in galibiyet ve şampiyonluk istikrarının devam etmesinde kilit rol oynadı.

2014 ile 2016 arasında her üst düzey pilot Mercedes aracıyla şampiyon olabilirdi çünkü aradaki fark devasaydı. Ancak 2017 ve 2018 için aynısını söylemek zor. O dönemde Hamilton'ın aşırı istikrarı, Vettel'in istikrarsızlığı karşısında kazanmayı başardı. Vettel, her iki sezonun yaklaşık 3'te 2'lik bölümünde en iyi araca sahip olsa da Hamilton'ı engelleyemedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Race winner Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Ferrari döneminde de başarılarda pilotlar kritikti. 2002 ve 2004'te Ferrari üstündü. Ancak 2000'de McLaren pilotu Mika Hakkinen'in art arda 3. şampiyonluğunu kazanmasına Schumacher engel oldu. 2001 ve 2003'te de Ferrari ve Schumacher mücadele etmek zorunda kaldılar.

Özellikle 2003'te çok sıkı çalışmaları gerekti. Ferrari ve Bridgestone'un McLaren ve Williams takımlarının kullandıkları lastiklerde uygunsuzluk olduğu şikayeti üzerine FIA devreye girdi ve Michelin değişiklik yapmak zorunda kaldı. O andan sonra ne Williams, ne de McLaren yarış kazanamadı.

İronik olan şey ise Ferrari'nin üstünlüğünün de lastiklerle alakalı yapılan kural değişikliğiyle sonlanmış olması. 2005'te yakıt ikmali devam ederken, pilotların yarış içerisinde tek set lastik kullanması zorunlu kılındı. Ferrari dominasyonu bu kuralla sonlanmış oldu.

Brawn, bu değişikliği "Lastiklerdeki değişiklik büyüktü. Bridgestone ile lastik felsefesi konusunda harika bir ortaklığımız vardı. Lastikler hafif ve yarışmaya müsaade edecek şekilde, yani daha kısa ömürlü ancak hızlı olacak şekilde üretiliyordu. Bir anda kural değişti ve lastikleri tüm yarış boyunca kullanmamız gerektiği belirtildi. Bizim için dramatik bir değişiklikti." şeklinde özetledi.

Son 5 senenin şampiyonu Ferrari, 2005'te sadece Michelin lastikli tüm araçların çekildiği yarış olan Amerika GP'de kazandı. Michelin'in Indianapolis'teki oval bölümün açısını yanlış hesaplamasının ardından pilotları yarışa sokmadı. Oval kısımda lastiklere aşırı baskı uygulandığı için ardından lastiklerde sorun ortaya çıkıyordu.

2006'da tekrar lastik değişikliğine izin verildi. Schumacher ve Ferrari tekrar mücadeleye dönseler de Fernando Alonso ve Renault'nun art arda ikinci şampiyonluğuna engel olamadılar.

Mercedes, bu dönemde yaşanan kural değişikliklerine de hızlı bir şekilde adapte olmayı başardı. Motor kuralları 2014'ten bu yana temelde değişmedi ancak şasi kurallarında iki defa önemli değişiklikler yapıldı. 2017'de araçlar genişleyip hızlanırken 2019'da ön kanat başta olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere rağmen Hamilton ve Mercedes kazanmaya devam ettiler.

Brawn, "Organizasyonunuzu iyi bir şekilde kurduğunuzda ve her şeyin yerli yerinde olması için gereken zamanı kullandığınızda, sistem çalışmaya başladığı anda ezici güç haline dönüşür."

"Aracınızı hazırladığınızda iyi performans sergiler. Büyük kaynaklara sahip olduğunuz için, sezon sonuna doğru mevcut aracınız iyi performans göstermeye devam ederken, gelecek araç için de çalışırsınız."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebrates winning the world championship with colleagues and actor Matthew McConaughey

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images