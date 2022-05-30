Mercedes, müşteri takımlarından biriyle yollarını ayırabilir

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Mercedes şu anda Aston Martin, Williams ve McLaren'a güç ünitesi sağlıyor ve bu da onları gridin en çok kullanılan motoru yapıyor.

Wolff, Mercedes'in FIA'nın motor müşterilerinden talep edebilecekleri miktara getirdiği kısıtlama nedeniyle üç takıma motor sağlamaktan "önemli miktarda" para kazanmadığını açıkladı.

Formula 1'in bütçe kısıtlaması takımları engellemeye başladı ve bunun etkileri hissedilmeye başladıkça maliyet düşürücü önlemler alınmaya başlanıyor.

Sonuç olarak Mercedes CEO'su ve takım patronu Wolff, üretim maliyetlerini düşük tutmayı tercih ettiğini ve bunun, müşteri takımlarından birini bırakabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Wolff, "Maalesef motor tedarik etme işi ilgi çekici değil çünkü FIA, küçük takımları korumak adına müşterilere vereceğiniz ücrete belirli bir sınır koydu."

"Toplamda altı araca motor tedarik etmemizi ve gelişimi daha da ileriye götürmeyi tercih ederim çünkü her takım için iki tane normal, iki tane de yedek motor üretmeniz gerekiyor."

"En ideali, bizim yanı sıra iki müşteriye sahip olmamız olurdu. Bu yüzden aslında azaltabiliriz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG talks to George Russell, Mercedes-AMG in Mercedes garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fakat Wolff, hangi takımla yolları ayırabileceklerinden bahsetmedi.

Volkswagen, Audi ve Porsche'nin hali hazırda 2026'dan itibaren Formula 1'e girme çalışmalarına başladığını söyledi ve bazı takımlar olası bir ortaklık için görüşmeler yaptı.

Williams ve Aston Martin, Audi ile konuştuğunu doğrularken McLaren, Alman marka tarafından devralınacağı iddialarını yalanladı.

Mercedes ise W13 aracının dalgalanma problemleriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Wolff, asıl endişelerinin öne geçmeye çalışmadan önce takımlar şampiyonasındaki yerlerini korumak olduğunu söyledi.

Wolff, "Sadece geri gelmemiz ve üçüncü sırayı sağlamlaştırmamız lazım. Sonra yavaşça yukarı tırmanabiliriz." dedi.