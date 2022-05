Mercedes, müşteri takımlarından biriyle yollarını ayırabilir

Mercedes şu anda Aston Martin, Williams ve McLaren'a güç ünitesi sağlıyor ve bu da onları gridin en çok kullanılan motoru yapıyor.

Wolff, Mercedes'in FIA'nın motor müşterilerinden talep edebilecekleri miktara getirdiği kısıtlama nedeniyle üç takıma motor sağlamaktan "önemli miktarda" para kazanmadığını açıkladı.

Formula 1'in bütçe kısıtlaması takımları engellemeye başladı ve bunun etkileri hissedilmeye başladıkça maliyet düşürücü önlemler alınmaya başlanıyor.

Sonuç olarak Mercedes CEO'su ve takım patronu Wolff, üretim maliyetlerini düşük tutmayı tercih ettiğini ve bunun, müşteri takımlarından birini bırakabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Wolff, "Maalesef motor tedarik etme işi ilgi çekici değil çünkü FIA, küçük takımları korumak adına müşterilere vereceğiniz ücrete belirli bir sınır koydu."

"Toplamda altı araca motor tedarik etmemizi ve gelişimi daha da ileriye götürmeyi tercih ederim çünkü her takım için iki tane normal, iki tane de yedek motor üretmeniz gerekiyor."

"En ideali, bizim yanı sıra iki müşteriye sahip olmamız olurdu. Bu yüzden aslında azaltabiliriz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG talks to George Russell, Mercedes-AMG in Mercedes garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images