Mercedes mühendisi: "Takımlar, TV yayınlarına yardımcı olmak için F1'e daha çok veri sağlayabilir"

F1, son yıllarda Amazon Web Services ile ortaklığı sayesinde TV yayınlarında daha fazla veri analizi sunuyor ve lastik aşınması, araç gelişimi, sürücü performansı gibi konulara daha çok odaklanıyor.

Takımlar, doğal olarak rakiplerine karşı avantajlarını korumak için, performanslarını artırmalarını sağlayan sırları paylaşmaktan kaçınıyor.

Ancak, Mercedes yarış destek takım lideri ve test mühendisi Dom Riefstahl'a göre, takımlar performans avantajlarını kaybetmeden de daha fazla veri sağlayabilir.

Amerika Grand Prix hafta sonunda, Autosport'a Mercedes'in Brackley'deki Yarış Destek Odasına sahne arkası erişimi verildi. Burada takımın isimsiz kahramanlarının çoğu, takımın Red Bull'a karşı mücadelesine yardım ediyor.

Riefstahl, bulunduğu pozisyonda RSR'nin işleyişini takip ediyor ve rolü gereği ekibin tüm veri kanallarına erişimi bulunuyor.

Ancak Riefstahl, babalık izninde olduğu süreçte evinde TV yayınlarını izlerken, taraftarlara daha fazla veri sağlanabileceğini fark etmiş.

Riefstahl, Autosport'a, "Bence bu fırsat oluşturuyor."

"Taraftarlara, insanlara, sadece yorum yapan veya yarış hakkında konuşan insanlara, daha fazlasını öğrenmeleri ve arka planda olan bazı şeyleri anlamalarına yardımcı olmak için, hâlâ çok fazla veri var."

"Daha fazla veriye ve bu verileri nasıl okuyup açıklayacağını anlayan birine sahipseniz, gerçekte neler olduğunu çok daha iyi gösterebilirsiniz."

Stoffel Vandoorne, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images