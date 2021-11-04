Mercedes mühendisi: "Takımlar, TV yayınlarına yardımcı olmak için F1'e daha çok veri sağlayabilir"

F1, son yıllarda Amazon Web Services ile ortaklığı sayesinde TV yayınlarında daha fazla veri analizi sunuyor ve lastik aşınması, araç gelişimi, sürücü performansı gibi konulara daha çok odaklanıyor.

Takımlar, doğal olarak rakiplerine karşı avantajlarını korumak için, performanslarını artırmalarını sağlayan sırları paylaşmaktan kaçınıyor.

Ancak, Mercedes yarış destek takım lideri ve test mühendisi Dom Riefstahl'a göre, takımlar performans avantajlarını kaybetmeden de daha fazla veri sağlayabilir.

Amerika Grand Prix hafta sonunda, Autosport'a Mercedes'in Brackley'deki Yarış Destek Odasına sahne arkası erişimi verildi. Burada takımın isimsiz kahramanlarının çoğu, takımın Red Bull'a karşı mücadelesine yardım ediyor.

Riefstahl, bulunduğu pozisyonda RSR'nin işleyişini takip ediyor ve rolü gereği ekibin tüm veri kanallarına erişimi bulunuyor.

Ancak Riefstahl, babalık izninde olduğu süreçte evinde TV yayınlarını izlerken, taraftarlara daha fazla veri sağlanabileceğini fark etmiş.

Riefstahl, Autosport'a, "Bence bu fırsat oluşturuyor."

"Taraftarlara, insanlara, sadece yorum yapan veya yarış hakkında konuşan insanlara, daha fazlasını öğrenmeleri ve arka planda olan bazı şeyleri anlamalarına yardımcı olmak için, hâlâ çok fazla veri var."

"Daha fazla veriye ve bu verileri nasıl okuyup açıklayacağını anlayan birine sahipseniz, gerçekte neler olduğunu çok daha iyi gösterebilirsiniz."

Stoffel Vandoorne, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, in the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"İkinci antrenmanlarda, Lewis'in turunu Verstappen ile karşılaştırabilir ve 'bakın, orada kazanıyor ama şurada kaybediyor' veya 'farklı bir kanattalar, farklı bir güç ünitesi modundalar, gücünü artırmış' diyebilirsiniz."

"Bütün bunlar, kelimenin tam anlamıyla sadece hız takibinden anlaşılabilecek şeyler. Gerçekten de hiçbir şey vermiş olmuyorsunuz. Herkes diğer araçların hızını biliyor çünkü daha hızlı gidiyorsanız, hızınızın daha yüksek olacağını, daha yavaş gidiyorsanız da hızınızın daha düşük olacağını bilirsiniz."

"Bu şekilde hiçbir sırrı açığa çıkarmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda çok daha büyük bir resim çizmiş oluyorsunuz." dedi.

Riefstahl, bütün takımların FIA tarafından sağlanan GPS verilerini kullandığını, bunun 'bir sır olmadığını' ve F1'in şimdiye kadar bu verilere erişmemiş olmasına şaşırdığını söyledi.

Riefstahl, "Biraz uygulamaya başladılar."

"Takımların istemeyeceği bazı şeyler var. Örneğin nasıl çalıştığını anlamak için aracın etrafında yaptığınız modellemenin bir kısmını vermek istemezsiniz çünkü bu tam anlamıyla ticari sırlarınızı açığa çıkarır."

"Ancak rahatlıkla verebileceğiniz bilgiler de var. Mesela, asıl lastik ömrü ne? Araçların çoğunda ilk hangi lastik tükenecek? Denge açısından neler olacak? FIA neden Pirelli ile bir anlaşma yapıp bunları söylemesin?

“Eğer Pirelli bu verileri herkese sağlasaydı, ki buna sahipler çünkü bütün takımlardan verileri topluyorlar, anonim bir şekilde padoktaki ortalamanın ne olduğunu söyleyebilirlerdi."

“Sadece ilk beşi alarak bile yarışta neler olacağını söyleselerdi, çok daha fazlasını almış olurdunuz." dedi.

Autosport dergisinin bu haftaki sayısında, Mercedes'in F1 görev kontrolünün iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.