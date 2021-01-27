Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

F1, geçtiğimiz Mart ayında ekiplerin gelişim maliyetlerini en aza indirmek için yeni sezonda 2020 araçlarını kullanmaya devam edeceğini ve böylelikle COVID-19 salgını yüzünden meydana gelen zararı en aza indirmeye çalışacaklarını açıklamıştı.

Ekiplerin, büyük ölçekli gelişim çalışmaları yapabilmesi için iki jeton kullanmalarına izin verildi. Yani takımlar sadece iki gelişim hakkına sahip olacak. Bunun açıklanmasından uzun bir süre önce McLaren, 2021 yılında Mercedes güç ünitesine geçme kararı almıştı. Bu nedenle takım, gelişim haklarını bu değişiklik için harcamak zorunda kaldı.

Çoğu ekip 2021 için, 2020 araçlarının yaklaşık %60'ını korumaya devam edecek. McLaren ise Mercedes güç ünitesine geçişiyle beraber MCL35M'nin "tamamen yeni bir araç" gibi olacağını açıkladı.

McLaren üretim direktörü Piers Thynne, "Diğer tüm ekipler araçlarının çoğunu geçen yıldan bu yıla taşıyacak olsa da Mercedes güç ünitesine geçmemiz nedeniyle durum bizim için böyle değil."

"Çok büyük bir değişime neden oldu, esasen yeni bir araç üretiyoruz. MCL35M'deki yeni parçaların sayısı, MCL35'i yaptığımız zamankiyle hemen hemen aynı." dedi.

Thynne, şasinin arka kısmının ve motorun etrafındaki vites kutusu gövdesinin, yeni güç ünitesine uyum sağlamak amacıyla önemli ölçüde değiştirildiğini belirtti.

“Değişen güç ünitesi, aracın mimarisini ve her şeyin paketlenme şeklini büyük ölçüde değiştiriyor." diyen Thynne, bu yüzden tüm soğutma sistemini, tüm sıvı ve hava kanallarını, elektrik aksamını ve kontrol ünitelerini değiştirmek zorunda kaldıklarını ekledi.

McLaren ayrıca FIA tarafından belirlenen ve 2020 aracında kullanıldıysa, 2021'de de kullanılabilecek olan parçalardan maksimum düzeyde faydalandı.

Thynne, "Vites kutusunun iç aksamı ve bazı süspansiyon bileşenleri gibi, yanımıza olabildiğince fazla şey alabilmek adına bu düzenlemelerden en iyi şekilde faydalandık. Sonuç olarak, 2021 bütçesinin bir kısmını bu parçaları tasarlamak ve üretmek için harcamayacağız." dedi.

Bu, takımın 2021 bütçesinin bir kısmını bunların tasarımı ve üretimi için kullanmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

McLaren, aralık ayında MCL35M'nin tasarımını homologe etti ve genç pilot Lando Norris ve takıma yeni gelen Daniel Ricciardo, mart ayındaki sezon öncesi testlerinde yeni aracı ilk kez test edecekler.

1 Ocak itibariyle takımların 2022 projesi üzerinde çalışmasına izin verildi. McLaren'ın odak noktasıysa artık 2022 aracının tasarımına kaymış durumda.

Thynne, McLaren'in rüzgar tüneli programıyla 2022 aracı için büyük bir şevkle kolları sıvadığını söyledi.

Thynne, "2022 aracının üretimindeki odak noktası, ağırlıklı olarak rüzgar tünelinde test edilecek parçalar üzerinde."

"Aerodinamik tasarım olgunlaştıkça, rüzgar tüneli testleri için giderek daha fazla aero parça üreteceğiz. Bu testler gerçekten önemli çünkü neyin işe yarayıp yaramadığını belirlemekle ilgili. 2022 aracını yaparken bunu ilk seferde doğru şekilde yapmak istiyoruz."

"Test parçaları aerodinamik olarak sınırları zorlamalı çünkü performans bu şekilde elde ediliyor. Çalışırlarsa, harika... çalışmazlarsa esas kullandığımız parçalar açısından her zaman geri adım atabiliriz."

"Hedefinizi yüksek tutmalısınız. Gridin önüne geri dönmek için biz de tam olarak bunu yapıyoruz." dedi.