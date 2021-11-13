Mercedes motorunun dayanıklılık sorunları, 2019 Ferrari mücadelesinden bir mirasmış

Alman üretici, hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ın yaz tatilinden bu yana bir dizi grid cezası almasıyla bu sezon, güç ünitesiyle ilgili süregelen sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Sıralamalardan, DRS ihlali nedeniyle diskalifiye olan Hamilton, bu hafta sonu Brezilya Grand Prix'si için yeni bir içten yanmalı motor aldı ve Pazar günü beş sıra grid cezası alacak.

Mercedes'in turbo hibrit dönemi boyunca dayanıklılık konusunda ne kadar az sorunla karşılaştığı düşünüldüğünde, Honda'nın F1 teknik şefi Toyoharu Tanabe, rakibinin bu kadar çok zorlanmasına “inanamadığını" söyledi.

Ancak takım patronu Toto Wolff, mevcut zorlukların, Mercedes'in - Ferrari'nin güç avantajına sahip olduğu - 2019 sezonunda performans peşinde çok fazla koşmalarının bir sonucu olduğunu düşünüyor.

2019 sezonu, Ferrari'nin güç ünitesinin F1'in yakıt akışı sınırlarını aşan potansiyel davranışlar hakkında bir FIA soruşturmasına tabi olmasıyla beraber tartışmalı geçti.

FIA, Ferrari'nin kuralları çiğnediğini kanıtlayamamış olsa da, sonradan ilave bir yakıt akış sensörünün takılması, İtalyan takımın performansını geriletti.

O sırada Mercedes, İtalyan ekibin kuralların sınırlarını zorlamasının sonucu olduğu düşünülen bu performansa ayak uydurmak için, çalışanlarının sınırlarının zorlandığını hissettiği için üzgündü.

Wolff, 2020'ye yetişmek için o zamanlar aldığı önlemlerin, şimdi kendilerini rahatsız etmek için geri döndüğünü söyledi.

Wolff, "2019'da çok zorlandık ve 2020'de tam da yerinde bir güç ünitesiyle geldik. Belki de bu, bizi çok zorladı."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Sürekli performans peşinde olursanız, bazen dayanıklılık geride kalır. Sanırım olan bu." dedi.

Mercedes, son haftalarda dayanıklılık sorunları hakkında çok daha fazla şey yaşamış olsa da, Hamilton'ın motorunu Brezilya için değiştirme kararı, performans düşüşü konusundaki endişeler nedeniyle geldi.

Takım, her motorun ömrünün sonunda gücünü düşürmesi gerektiği için, Hamilton'a yeni bir güç ünitesi ile bir destek vermenin en mantıklısı olduğunu düşündü.

Wolff, "Dayanıklılık ve performans düşüşü açısından henüz %100 rahat değiliz. Kesin olarak bildiğimiz şey, motoru çalıştırdıkça güç kaybettiğimiz."

"Bu yüzden hâlâ şampiyonadaysak, bu mevcut güç ünitesini çalıştırmaya devam ederek, Suudi Arabistan veya Abu Dhabi'ye kadar geriye bir şeyin kalmadığı bir duruma düşmek istemeyiz." diye ekledi.

Wolff, şu anda motor dayanıklılığının tam zirvesinde olmamasına rağmen Mercedes'in, yaklaşan motor gelişimi dondurulması öncesinde, performans artışı konusunda rahat davranamayacağını söylüyor.

Wolff, "Çok zorlamak gerek."

"Son derece güçlü ve dayanıklı bir Honda motoruyla savaşıyoruz ve bu insanlar, geçen sezon potansiyel olarak koyabilecekleri tüm kaynakları ortaya koydular."

"Bu, önümüzdeki birkaç yıl boyunca donmuş bir güç ünitesi olmaya devam edecek."

"Bu nedenle, gelecek yıla şu an sahip olduğumuz kadar iyi performansa sahip bir motorla başlayacağımızdan emin olmamız gerekiyor. Ancak bu motor cezalarına maruz kalmadan sezonları geçirebilmesi gerekiyor." dedi.