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Formula 1 Son dakika

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

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Mercedes her ne kadar W12 aracının aerodinamik gelişimini durdurmuş olsa da Alman takımın, bu sezon Red Bull'u ve Honda'yı yenebilmek adına güç ünitesini sınırlarına kadar zorladığı belirtiliyor.

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

Motorsport.com İtalya'ya göre Mercedes, "turbo basıncını artırıp, hibrit sisteminin stratejilerini abartarak güç ünitesinde risk alma" kararı aldı. 

Formula 1'in turbo hibrit çağındaki en sert mücadelesine girmiş olan Mercedes'te Lewis Hamilton, sezonun bitmesine sekiz yarış kala, şampiyona lideri Max Verstappen'in sadece beş puan arkasında bulunurken, takımlar şampiyonasında Alman takımın Red Bull'a karşı 18 puan üstünlüğü var.

Red Bull, sezon sonuna kadar RB16B aracına güncellemeler getirmeyi planlıyor. Bu durum göz önüne alındığında Mercedes, Avusturyalı rakibinin bu gelişimine, motorda ekstra gelişim kazanarak cevap vermeyi planlıyor.

Haberde şu detaylar göze çarptı: "Brixworth fabrikasındaki Mercedes çalışanları, turbo basıncını ne kadar artırabileceklerini ve Honda'nın yakaladığı düşünülen dayanıklılık sınırını nasıl zorlayabileceklerini değerlendiriyorlar."

"McLaren'ın, yeniden yarış kazanmasına yardımcı olan güç ünitesinin kalitesi ile oynayarak risk almaya hazırlar."

"Mercedes-AMG HPP yönetici direktörü Hywel Thomas, turbo kompresör sisteminde yer alan bazı parametreleri uygulayarak performansın korunacağını ve dayanıklılık riskini artırmadan hibrit sistemin ekstrem noktalara çıkabileceğini düşünüyor."

Bu habere göre Mercedes, Hamilton'ın motor havuzuna dördüncü bir güç ünitesi ekleme kararı almış durumda, ki böyle bir durumda İngiliz pilot grid cezası ile karşı karşıya kalacak. Ancak Alman takım, grid cezasının hangi yarışta çekileceğine daha karar vermemiş durumda.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, Monza'da dördüncü motoruna geçerek yarışa son sıradan başladı ve güçlü bir sürüş ile podyuma çıktı. 

Aynı Hamilton gibi, Verstappen de motor kapasitesi olarak limitlerine ulaşmış durumda. Hollandalı pilot, Monza'da Hamilton ile yaptığı kazanın sonucunda verilen üç sıra grid cezasının ardından bu hafta sonu Sochi'de yapılacak yarışta motor değiştirerek daha fazla grid cezası alabilir.

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