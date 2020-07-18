Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Macaristan'da göze en çok çarpan takım hiç şüphesiz Racing Point'ti. Ancak Williams da geçen yıla kıyasla önemli adımlar atmayı başardı.

Racing Point, geçen yılki derecesinden tam 2.7 saniye daha iyi bir zaman turu kaydetti.

Williams, derecesini 1.333 saniye geliştirirken Mercedes fabrika takımı da 1.143 saniye gelişmeyi başardı.

Bu, Mercedes motorlu araçların en az 1 saniye geliştiğini ortaya koyuyor.

AlphaTauri de geçen yıla kıyasa 1.179 saniye gelişmeyi başardı.

Renault 0.9, McLaren 0.8 ve Ferrari 0.2 saniye gelişti.

Diğer tarafta Haas 0.1, Red Bull 0.2 ve Alfa Romeo 0.4 saniye geriledi.

2019'a kıyasla kazanç/kayıp: