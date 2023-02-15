Mercedes, motorlar dondurulsa dahi bu alanda sıkı çalışmaya devam ediyor
Mercedes'in Brixworth'taki güç ünitesi departmanının lideri Hywel Thomas, motorlar dondurulsa dahi diğer departmanlarla senkronize çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Çarşamba günü 2023 aracı W14'ü tanıtan Mercedes'in yeni aracında daha çok aerodinamik açıdan yenilikler olduğu, güç ünitesine ise fazla odaklanılmadığı düşünülüyor.
Bunun en büyük sebebi motorların önümüzdeki üç sezon için dondurulmuş olması ve sadece dayanıklılık güncellemelerine izin verilmesi -Mercedes'in ise dayanıklılık konusunda bir sıkıntısı bulunmamakta, hatta geçen yıl gridin en dayanıklı motoruydu dahi denebilir.
Yine de gerek yazılım, gerek şasiyle uyum anlamında birçok çalışma gerçekleştiğini söyleyen motor şefi Hywel Thomas, arka planda işlerin tam gaz devam ettiğini belirtiyor.
Thomas "Yılın en yoğun zamanındayız. Sezon başlamadan kısa süre önce son performans güncellemesini yapmamız gerekiyordu, bu yüzden çok çalıştık. Son zamanlarda en yüksek performansı motoru kullanma şeklimizde bulduk, bu da yazılım güncellemeleri yapmamızı gerektirdi."
"Bunun geliştirme için son fırsat olduğunu bilmek, mümkün olduğunca çok çalışmayı bir araya getirmek için gerçek bir baskı olmasını sağladı."
"Sezon sonunda motorlar hırpalanmış ve yara bere içindeydi, dolayısıyla motorun yanı sıra şasi tarafındaki tasarımları da inceledik ve takım olarak çalışmalar yaptık.
"Bu yılki en büyük değişiklikler, aracın yere çarpması durumunda kendimizi garanti altına almak için yapılan dayanıklılık güncellemeleri."
"Şasi tarafında daha fazlasını öğrenmek için tamamlanması gereken muazzam miktarda iş var. Bizim arka planda işimizi yapmamız ve kilometreyi artırmaya yardımcı olmamız gerekiyor."
"Dolayısıyla diğer departmanlarla birlikte çalıştık, her iki tarafta da sahip olduklarımızı nasıl kullanabileceğimizi çözdük ve her alanda geliştik. Bu yıl da devam eden bu yakınlığın sonucunun ne olacağını görmek heyecan verici." dedi.
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