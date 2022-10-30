Mercedes: "Motor sorunu, Hamilton'ın 3. seansını etkiledi"

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Mercedes, Meksika GP sıralamalarına sezonun 2. pole pozisyonunu kazanma umuduyla girmişti ancak sonunda pole pozisyonunu kazanan isim Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen oldu.

Mercedes'in her iki pilotunun son dakikalarda zorlanmasının ardından Verstappen, 1:17.775'lik derecesiyle Mercedes pilotlarının 0.3 sn önünde pole pozisyonunu kazandı.

Son turunda 12. virajda genişten dönen Russell, turunun berbat olduğunu söylerken Hamilton motorunda bir sorun hissettiğini söyledi.

Hamilton, genel olarak iyi bir sıralama seansı olduğunu ve büyük sorun yaşamadığını ancak son bölümdeki motor sorunuyla performans kaybettiğini hissettiğini söyledi.

Hamilton, "3. seansın sonuna doğru motorumda bir sorun yaşadık. Bu yüzden kesinlikle daha fazla performansımızın olduğunu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Hamilton, bu sorunun 2. seansta ortaya çıkmaya başladığını ve 3. seanstaki her turda bunu yaşadığını, viraj çıkışlarındaki gücün zayıfladığını söyledi.

Hamilton, "Son virajdan çıkarken, aslında çoğu virajdan çıkarken biraz zaman kaybediyorduk. Ateşlemeyle alakalı bir sorun gibiydi. Neler olduğunu takımdan öğreneceğim." demişti.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Motorsport.com'un bu sorunu sormasının ardından Takım Patronu Toto Wolff, Hamilton'ın motorunda bir titreşim olduğunu açığa çıkardı.

Wolff, "Bu (titreşim) sürülebilirliği kötü etkiliyor. Bu, kesinlikle onun turunu etkiledi." dedi.

Hamilton'ın 3. seanstaki tek geçerli turu, son turu oldu çünkü daha önceki hızlı turu, 2. virajda pist sınırlarını aştığı için silinmişti.

Hamilton, ilk turunu kaybetmesinin ikinci turunu zorlaştırdığını çünkü 10. sıradan başlamamak için pist sınırlarını geçmemesi ve normal bir tur atmasının gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Son turumda çok temkinli olmalı, temiz olduğundan emin olmalıydım çünkü o noktaya kadar 0.1 sn daha iyiydim. Ne yazık ki (pist sınırlarını aşmamak için) istediğim kadar zorlayamadım."

"Yine de takım için ikincilik ve üçüncülük iyi bir sonuç. Start için kötü bir pozisyon değil."

"Umarım bu sorunu çözebiliriz." dedi.