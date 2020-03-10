Mercedes, motor sorunları için gerekli önlemleri almış
Mercedes, kış testlerinde yaşanan motor sorunlarının ardından sezonun ilk yarışında kullanılacak güç üniteleri için gerekli önlemleri almış.
Alman üretici, hem kendi takımında hem de müşteri takımı Williams'ta motor konusunda bazı dayanıklılık sorunları yaşamıştı. Yaşanan sorunların ardından takımlar, yeni bir üniteye geçmek zorunda kaldılar.
Takımın şampiyon pilotu Lewis Hamilton yaşanan sorunlar için, "Bu durum endişe verici mi? Tabii ki evet."
"Normalde sezon öncesi testlerde dayanıklılık konusunda kendimize daha fazla güleriz. Bu açıdan mükemmel bir test dönemi değildi." demişti.
Mercedes, testlerin ardından sorunlu üniteleri incelenmesi için Brixworth'teki motor bölümüne gönderdi. Motorsport.com, yapılan analizlerin ardından sorunun neler olduğunun anlaşıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını öğrendi.
Testlerin ilk haftasında yaşanan sorun MGU-H'nin soğutmasıyla alakalıymış. İkinci hafta ise iki rulmanda sorun yaşanmış.
Bu hafta sonu kullanılacak güç ünitelerinde gerekli önlemi alan Mercedes, dayanıklılık için motor gücünü kısmayı planlamadığını açıkladı.
Avustralya GP öncesi konuşan takım patronu Toto Wolff, "Bu sorunlarla yarış hafta sonunda değil de testlerde karşılaştığımız için mutluyuz. Bu sayede herhangi bir ceza almadan sorunu çözebildik." dedi.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
Mercedes, motor sorunları için gerekli önlemleri almış
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