Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Alman üretici, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan GP'de büyük inişler ve çıkışlar yaşadı.

Hungaroring'de zorlu pistte Lewis Hamilton pole pozisyonunu almayı başardı ancak pazar günü ancak dördüncü olabildi.

Yarış içinde bazen iyi, bazen de kötü görünen Hamilton, yarışın son anlarında pistteki en hızlı isimlerden birisiydi.

George Russell ise 18. başladığı yarıştan altıncılıkla döndü.

Yarışı değerlendiren Andrew Shovlin, şöyle dedi: "İlk sıradan başlayıp podyuma bile çıkamamak hayal kırıklığı yaratıyor."

"Verstappen'i geçebilecek hıza sahip olduğumuza asla inanmadık fakat işler bizim lehimize gitseydi ikinci olabilirdik."

"İlk tur Lewis için pek iyi geçmedi, dördüncülüğe düştü ama yarış ilerledikçe hızımız artıyor gibiydi."

"Bir noktada epey geride dördüncü olacakmış gibiydik fakat Lewis son turda Perez ve Norris'i yakalayarak iyi bir iş çıkardı."

"Onların arkasına daha erken gelememek sinir bozucuydu."

"George'dan beklentimiz sadece puanlar almaktı. Altıncı olması çok iyi bir sonuç."

"Pist sıcaklığı beklenenden biraz daha yüksek olduğu için -her iki araca da çok fazla zamana mâl olacak şekilde- motor sıcaklığını yönetmek durumunda kaldık."

"Takımlar şampiyonasında Ferrari ve Aston Martin'e karşı farkı biraz açtık bu da bir teselli. Ancak genel olarak Macaristan'dan takım olarak çok daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünerek ayrılıyoruz."