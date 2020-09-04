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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek

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Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, FIA'nın motor modlarına getirdiği yasakların, Alman üreticinin daha çok gelişmesi için bir tetikleyici etken olacağını söyledi.

Buna ek olarak Wolff, Brixworth'te bulunan HPP motor bölümünün gelecek sene için, bir yarış mesafesi boyunca sıralama modu kullanması için çalışacağını açıkladı. 

Bu hafta sonu Monza yapılacak yarıştan itibaren tüm motorlar sıralama ve yarış boyunca tek bir modda kullanılacak, böylece Mercedes'in üçüncü sıralama seansında kullandığı ekstra performans artışı artık kullanılamayacak.

Wolff, takımının bu değişiklikleri kabul ettiğini ve bu değişikliklere pozitif bir şekilde geri dönüş yapacağını söyledi.

"Tabii ki de bu karar bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü motorumuzu, sıralamalardaki limitine en yakın şekilde optimize ettik." diyen Wolff ekledi: "Özellikle bu sene için belirlediğimiz hedeflerden biri buydu. Bunun da bizim elimizden alınması tabii ki de çok can sıkıcı."

"Bazen limitlerin üzerine çıkabilmeniz için ekstra motivasyona ihtiyacınız olur. Bu teknik direktif bizim için bir avantaj olabilir. Diğer takımlara göre performans olarak ne kaybetmiş olacağımızı göreceğiz."

Wolff, Mercedes'in bu hafta sonundan itibaren yarışlarda daha çok performans ortaya koyabileceğine inandığını söyledi.

"Pazar günü kesinlikle daha çok yarış zamanı kazanacağız, çünkü çok net ki motoru daha sert şekilde çalıştıracağız."

"Hasar skalasında sıralama modlarının sıralamada kullanılmıyor olması, yarışta daha fazla zorlamamıza yardımcı oluyor ve bu da daha fazla yarış temposu elde edeceğimiz anlamına geliyor."

"Ne olacağını göreceğiz. Beklentileri çok yukarı çıkarmak istemiyorum, ancak Pazar günü daha net bir resme sahip olacağız."

Renault takım patronu Cyril Abiteboul ise, yeni kısıtlamaların gözleminin FIA için çok zor olacağını söyledi. 

Fransız takım patronu şunları söyledi: "Hâlâ FIA'nın belirli alanlarda biraz daha hakem gibi davranması gerektiğine inanıyorum."

"Çünkü biz daha kompleks bir şeyi, varsayılan modlarla, arızalanabilecek sensörlerle düzenlemeye çalışıyoruz ve bu sebeple motorun da buna cevap vermesi gerekecek, ve bu da bir mod değişikliği olarak görülebilir. Bunu gözlemlemek oldukça zor olacak."

"İlginç olan şey ise, ki buna ek olarak devam eden birkaç farklı tartışma da devam etmekte, FIA'nın tekrardan bir hakem gibi, herkesin kurallara uygun davrandığından emin olması üzerine davranması ve olan olaylara daha sübjektif bir şekilde yaklaşması."

"Hepimizin, bunun sonuçlarıyla yaşamaya hazır olduğunu görmek ilginç olacak."

 
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Editör Adam Cooper

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