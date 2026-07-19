Mercedes, Belçika GP öncesi motor değiştirdi: Antonelli ceza sınırında

Mercedes, Antonelli’nin motorunda potansiyel bir sorun tespit etmesinin ardından İtalyan pilotun aracına yeni bir içten yanmalı motor (ICE) taktı. Bu hafta sonu dördüncü içten yanmalı motoruna ve dördüncü egzoz setine geçen Antonelli, cezasız kullanım limit hakkını doldurmuş oldu. Genç pilot, eğer beşinci parçalara geçiş yaparsa 10 sıra, her iki parçayı birden değiştirirse 20 sıra grid cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İtalyan pilot diğer motor parçalarında da sınıra yaklaşıyor: Mercedes, Antonelli’nin aracına sezon boyu 3 adet izin verilen parçalardan ikinci MGU-K’yı ve 6 adet izin verilen parçalardan beşinci yardımcı motor bileşenini (PU-ANC) entegre etti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli, sıralama turlarında elde ettiği başarının ardından pazar günkü 44 turluk Belçika Grand Prix'sine ceza almadan pole pozisyonundan başlama hakkını korudu. Ancak griddeki pek çok rakibi parça değişimlerinin ardından cezaya çarptırıldı.

Lando Norris, dördüncü kontrol elektroniği ünitesine geçtiği için 10 sıra grid cezası aldı ve yarışa 13. sıradan başlamak zorunda kaldı. Dördüncü MGU-K parçasına geçen Lance Stroll ise yarışa 20. sıradan başlama cezası alırken takım arkadaşı Fernando Alonso, benzer cezalardan dolayı en arka sırada yer alacak.

En ağır darbeyi alan isimlerden biri Red Bull pilotu Isack Hadjar oldu. Red Bull’un, Hadjar’ın RB22 aracına beşinci içten yanmalı motor, turboşarj ve egzoz takmasının ardından Fransız pilotun toplam cezası 30 sırayı buldu.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Liam Fabre

Gözlemcilerin resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu durumlarda fazladan kullanılan her bir bileşen 10 sıra grid cezası getirir. Dolayısıyla toplamda 30 sıralık bir ceza birikmiştir.”

“FIA F1 Kuralları'nın Madde B2.5.4b.IV hükmü uyarınca, toplamda 15 sıradan fazla grid cezası alan bir pilot yarışa gridin en arkasından başlamak zorundadır."

Hadjar'ın cezası, Fernando Alonso’nun aldığı 20 sıralık cezadan daha önce açıklandığı için kurallar gereği Fransız pilot yarışa Aston Martin sürücüsünün önünde başlayacak.