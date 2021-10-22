Mercedes, "motor dayanıklılığında" sorun yaşıyor

Mercedes, Amerika GP öncesinde bugün Bottas'ın yeni bir motora geçtiğini ve 5 sıra grid cezası alacağını duyurdu. Bu, Bottas'ın son 4 yarışta 3. yeni içten yanmalı motora geçtiği manasına geliyor.

Mercedes'in müşterilerinden Williams ve Aston Martin takımlarında da ekstra motora geçiş yapıldı. Sebastian Vettel ve George Russell, yeni motora geçmeleri nedeniyle yarışa gerilerden başlayacaklar.

Wolff, Türkiye GP hafta sonunda Lewis Hamilton'ın motor değiştirmesinin ardından motorda yaşadıkları sorunu anlamaya çalıştıklarını söylemişti.

Wolff, bugünkü ilk antrenman seansının ardından Sky Sports F1'e konuştu ve Mercedes'in dayanıklılık sorunları yaşamaya devam ettiğini yineledi.

Wolff, "Artık ne olduğunu daha iyi anlamış durumdayız. Ancak bu, o motorlarda dayanıklılık olmadığı ve muhtemelen bir DNF ihtimali olduğu manasına geliyordu." dedi.

Wolff, müşteri takımlarının yaşanan sorunlardan etkilenmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Wolff, "Bu sene dayanıklılık sorunları yaşadığımızı gördünüz. Valtteri için 6. motora geçtiğimizi düşünüyorum. Bu, kasıtlı olarak yaptığımız bir şey değil."

"Ancak diğer taraftan, gerçekten sorunları aşmaya çalışıyoruz. Henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz."

"Artık bir adım daha yakınız, bu yüzden bu motorlara sahip olmak her zaman bu kadar olay olmuyor."

"Tüm müşterilerimize motor tedarik edebilmek için çok çalışıyoruz. Bu konu önemsiz değil." dedi.

Wolff, yaşadıkları sorunlarının valflerden kaynaklandığı iddialarının saçmalık olduğunu söyledi ancak sorunun tam olarak nedenini açıklamaktan kaçındı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff ayrıca bu sorunun, çok yakın geçen şampiyonluk mücadelesi nedeniyle kendileri için her zaman endişe verici olduğunu kabul etti. Hamilton, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

Wolff, "Mesela Monza'ya bakın. Valtteri en geriden başlamak zorunda kaldı. Bu şekilde puanlar kaybediyoruz."

"Her sene performans konusunda zorlamaya çalışıyoruz. Bu sene, bu durum puan kaybetmemize neden oldu. Son 7-8 senedir, bu düşünce yapısıyla yarışlar ve şampiyonluklar kazandık."

"Bu yüzden daha az ceza almayı ve daha az motor kullanmayı umuyordum ancak bu sene gerçekten olumsuz etkilendik."

"McLaren ve Aston Martin, bu açıdan daha şanslıydı. Bunu kabullenmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

McLaren CEO'su Zak Brown, kendilerinin bu konuda bir endişelerinin olmadığını çünkü Mercedes'in aşırı zorlayan tarafta olduğunu söyledi.

Brown, "Ortada harika bir mücadele var. Bu kadar zorluyorsanız, her zaman dayanıklılık açısından da zorlanırsınız."

"Ancak McLaren açısından çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Onların inanılmaz istatistikleri var, bu yüzden endişeli değiliz." dedi.