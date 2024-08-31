Mercedes, Monza'daki "sauna" koltuk problemine çözüm arıyor

Mercedes, Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde yarış pilotlarının 2. antrenman seansında koltuk ısısı hakkında şikayet etmelerinin ardından bu ciddi sorunu çözmek için çalışıyor.

Alman üretici, Andrea Kimi Antonelli'nin kazası ve 2025 sezonu için Mercedes koltuğuna terfi etmesiyle Monza’daki erken dönem haberlerin baş aktörü oldu ancak Cuma günü aşırı ısınan koltuk sorunuyla yüzleşmek zorunda kaldı.

Mercedes, Cuma gecesi boyunca her zamanki ayar değişikliklerinin yanı sıra bu sorunu çözmek için çalıştı ve sorunu çözmek için bir dizi teoriyi test etti.

Lewis Hamilton, Cuma günü 2. antrenman seansının ardından yaptığı açıklamada,

“Arabamız inanılmaz derecede sıcaktı.”

“Tam olarak neden olduğundan emin değilim, ancak radyatörlerin orada muhtemelen sıcak hava sızıntısı var diye düşünüyorum.”

“Yani, evet, çok sıcaktı.”

“Şort giymeden saunada oturmak gibi bir acı!” dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes bu sorunun, Monza'nın bu kavurucu hafta sonunda güç ünitesinden yayılan ve tüm kokpit alanlarının ciddi bir şekilde ısınmasına neden olan Enerji Geri Kazanım Sistemi sıcaklığının artışı da dahil olmak üzere diğer unsurların neden olduğu bir kokpit ısınma sorunundan da kaynaklanabileceğine inanıyor.

Ancak bir başka teori de Monza pist düzenini ve alçaktan giden yer etkili araçlarla bu düzenin en iyi şekilde nasıl kat edilebileceğini kapsıyor.

Her zaman olduğu gibi bu makinelerle en yüksek yere basma kuvveti seviyelerini elde etmek için ve Monza'daki alçaltılmış, düzleştirilmiş kerbler artık pist elemanlarının tabanlara ve tahtalara zarar verme riskini azalttığından, F1 takımları eskisinden daha düşük sürüş yüksekliklerini deneyebilirler.

Örneğin Autosport/Motorsport.com, Hamilton'ın Mercedes'inin Ascari şikanından çıkarken 1. antrenman seansında başka hiçbir aracın yapmadığı şekilde zeminde kıvılcım çıkardığını gözlemledi.

Ancak, aracın plakasını yere sürtmek aslında Monza'nın uzun düzlüklerinde hafif bir performans dezavantajına neden olabilir.

Bu, sürtünme ile birlikte, takımların ve sürücülerin kısa düzlüklerin olduğu pist düzenlerinde karşılaşacaklarından çok daha büyük bir ısı emilimi yaratabilir.

Bir aracın sürüş yüksekliğini biraz yükseltmek, bu iki sorunu çözebilir ve ayrıca kokpit ısısı sorununu da hafifletebilir.

Bu konu, Hamilton'un F1 arabalarına kokpit sıcaklıklarını düşürmek için sahte klima üniteleri yerleştirilmesine gerek olmadığını söylemesinin ardından gündeme geldi. Bu sistemin geçen hafta sonu Hollanda GP'sinde denendiği Autosport/Motorsport.com tarafından özel olarak ortaya çıkarıldı.

FIA şu anda deneysel sistemin etkinliğini değerlendiriyor ve gelecekte F1 kokpitlerine daha yaygın bir şekilde uygulanmasına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek.

Koltuk sorununa rağmen Hamilton, Mercedes adına Monza’da 2. antrenman seansının zirvesinde yer aldı. McLaren pilotu Oscar Piastri seans lideri olmaya hazırlanıyordu ancak Cuma öğleden sonraki en iyi turunda Ascari'nin üçüncü bölümünden çıkarken büyük bir kaymayı yakalamak zorunda kalması nedeniyle bunu kaçırdı.

Mercedes, Zandvoort'ta 2. antrenman seansını da lider tamamlamıştı, ancak ardından sıralama ve yarışta rekabet gücünü kaybetmişti. Hamilton, İtalya GP'si hafta sonu ilerledikçe ekibinin “arabanın ayarlarını fazla değiştirmemesi” gerektiğini belirtti.