Mercedes: "Monza'da geri döneceğiz"
Toto Wolff, takımın Hollanda'da sergilediği performanstan memnun olmadığını fakat Monza'da daha iyi bir performans sergileyeceklerinden emin olduğunu söylüyor.
Mechanics of Mercedes AMG push Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, back into the garage
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mercedes geçen hafta sonu Hollanda'da son dönemki en kötü yarışlarından birisini çıkardı ve pazar günü dördüncü en hızlı takımdı.
Ancak Mercedes patronu Toto Wolff'a göre Monza'da ön bölüme geri dönecekler.
Wolff şöyle konuştu: “Hollanda GP'nin sonuçları bizi gerçekten üzdü. Beklediğimizden daha kötü bir performans gösterdik."
"Lewis iyi bir yarış geçirdi ve puan kazanmayı başardı fakat sıralama turları sonuçları nedeniyle çok fazla yükselemedi."
"George lastik aşınmasıyla ilgili sorunlar yaşadı, bu nedenle ilk altıda yer almak için mücadele edecek hızdan yoksundu. Takım toplanan tüm bilgileri analiz ederek buna neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor."
"Yarışlar arasındaki ara kısa olsa da, Monza'da toparlanma fırsatımız var, ki bunu yapabileceğimize eminim. İtalyan pisti Zandvoort'tan çok farklı ve bu yıl orada yapılan değişikliklerden sonra hızlar muhtemelen artacak."
"Ayrıca yeni asfalt yüzeyin nasıl bir etki yaratacağını da anlamamız gerekiyor."
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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