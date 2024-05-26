Mercedes, Monako'da yeni ön kanadı neden Hamilton'a değil de Russell'a verdi?
Lewis Hamilton, Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde George Russell'ın arkasında sıralandıktan sonra takım arkadaşının yeni bir ön kanattan faydalandığını belirtmekte gecikmedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Beşinci ve yedinci sıraya yerleştiklerinde aralarındaki 0.078 saniyelik fark hakkında konuşan Hamilton, farklı spesifikasyonlara sahip araçları nedeniyle Russell'ı geçme konusunda hiçbir zaman gerçekçi bir şansı olmadığını söyledi.
Hamilton, Russell'ın yeni güncellemelere sahip olması nedeniyle kendisinin otomatik olarak 0.2 sn daha yavaş olacağını bildiğini söyledi.
Hamilton'ın sözleri Mercedes'te işlerin tamamen eşit olmadığı ve hatta Russell'a ayrıcalık yapıldığı şeklinde yorumlandı. Russell gelecek yıl da takımda kalacağı, Hamilton'ın ise Ferrari'ye geçeceği için bu görüş kabul gördü.
Ancak Mercedes'in hangi sürücünün kanadı kullanacağını seçmesi, birini diğerine tercih etme meselesi değildi.
Motorsport.com bunun yerine, takımın kanadın sadece bir versiyonuna sahip olacağının farkında olmasıyla, yeni kanadı kullanma seçeneğinin her iki sürücüye de verildiğini öğrendi. Ve Hamilton'ın yeni kanadı tercih etmediğini açıkça belirttiği ortaya çıktı.
İlk olarak, antrenman ve sıralama turları boyunca daha istikrarlı bir platforma sahip olma arzusu vardı, böylece konfigürasyonlar arasında geçiş yapma riski yerine pistte kendine olan güvenini geliştirebilirdi.
Ayrıca, yeni kanadın bu sezon şimdiye kadar kullanılan versiyondan farklı bir spesifikasyona sahip olması, sıralamalara yedek olmadan girme riskini de beraberinde getiriyordu.
Kapalı park kuralları yürürlükteyken, kanat bir kazada hasar görmüş olsaydı, diğer özelliğe geri dönmek bu düzenlemelerin ihlali ve pit yolu başlangıcı anlamına gelecekti.
Hamilton bu hafta sonu biraz dezavantajlı olduğunu bildiği için biraz hayal kırıklığına uğramış olsa da, takım en azından Kanada'da bir dahaki sefere her şeyin tamamen eşit olacağından emin.
Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, "Montreal'deki bir sonraki yarış için her iki araçta da bunu kullanacağız." dedi.
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