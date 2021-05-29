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Formula 1 Haberler

Mercedes, Monako'da sürücülerin arasındaki farkı açıkladı

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James Vowles, Lewis Hamilton'un, takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan bu kadar uzak kalmasının nedeninin, basitçe İngiliz pilotun özgüven eksikliği olduğunu söyledi.

Mercedes, Monako'da sürücülerin arasındaki farkı açıkladı

Sezonun beşinci yarış hafta sonu, yedi kez dünya şampiyonu için çok da iyi gitmedi ve Charles Leclerc'in katılamamasıyla birlikte yarışa altıncı olarak başlayan Hamilton, Monako Grand Prix'sini yedinci sırada tamamladı.

Bottas ise 2. olarak götürdüğü yarışa, pit stopta çıkmayan lastiği yüzünden veda etti.

Vowles, yarış hafta sonunun başında, Hamilton'ın iki Mercedes sürücüsünün güçlü olanı olduğunu ancak Bottas'ın daha soğuk şartlarda kendine daha çok güven duyduğunu, dolayısıyla ikisi arasındaki farkı böyle açıklayabileceklerini söyledi.

YouTube'daki açıklama videolarında konuşan Vowles,''Valtteri perşembe günü biraz geride kalmasına rağmen sonrasında iki sürücümüz arasında daha çok lider olan taraftı.''

''Peki, sonrasında değişen neydi? Perşembe günü 47-50 derece arasındaki pist, Cumartesi günü büyük bir ısı kaybı yaşadı ve 30 derecelere düştü.''

''Bu farklı pistlerde yaşanıyor ancak bu durumda, kendimizi lastiklerle birlikte doğru çalışma aralığına sokamadık ve bir sürücümüz diğerinden biraz daha mutluydu.''

''Birkaç farklı ayar denedik ancak sorunlardan bir tanesi şuydu ki, Monako özgüveninizi inşa etmeniz gereken bir yer. Birçok tur atmalısınız ve tutarlı turlar atmalısınız. Araçta özgüvene ihtiyacınız var ve bu size araçtan istediğiniz şeyi verecektir.''

''Eğer birinci, ikinci veya üçüncü virajda, saatte 1 veya 2 kilometre daha hızlı dönebilirseniz, başka bir ısı seviyesi yaratırsınız. Bu da bir sonraki aşamada daha fazla yol tutuşuna sahip olmanızı sağlar.''

''Tam tersi şekilde, eğer araçta özgüveniniz yoksa ve araca güvenmiyorsanız, yol tutuşunuzu kaybedersiniz.'' ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, makes a pit stop

Valtteri Bottas, Mercedes W12, makes a pit stop

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Normalde, takım arkadaşları arasında çok büyük hız farkları olduğu zaman, araçlarında yapılan ayarlamalar farklı olur.

Ancak Vowles, Mercedes ikilisinde durumun böyle olmadığını açıklığa kavuşturdu.

''Sıralamalarda ve yarışta, iki aracın ayarlarında büyük bir fark yoktu.''

''Gerçekten değişen şey, araçtan ve lastiklerden istediğimiz performansı çıkaramamak oldu.''

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Editör Betim Aker

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