Mercedes, Monako'da en hızlı tur için Russell'ı neden pite almadıklarını açıkladı

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George Russell, Monako'da kısa bir süreliğine Red Bull-Ferrari mücadelesine yakın görünmüştü ancak damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

McLaren pilotu Lando Norris de arkasında geçiş fırsatı yakalamaya çalışıyordu ancak ekstra bir pit stop yapınca Russell'ın üzerindeki baskı kalkmış oldu.

Mercedes de Russell ile en hızlı turu almak için pite gelebilirdi ancak bu fırsatı değerlendirmedi.

Mercedes pist üstü mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, bu kararı neden aldıklarını açıkladı.

Shovlin, "Bu kırmızı bayrak sonrası yeniden başlarken taktığımız lastiklerden kaynaklanıyor. George'a ısınma için orta hamur takmaya karar verdik."

"Lando sert lastiğe geçti ve bu da daha önce yarışta kullanılmıştı. Bu yüzden Lando'nun taze orta hamur takma imkanı vardı. George sadece kullanılmış sert lastikleri vardı ve bu yüzden en hızlı tur için pite gelmedik."

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Norris, pit stopa gelerek zaman kaybetse de Russell'a yaklaşmayı başardı ve damalı bayrağı geçtiğinde Mercedes pilotunun 0.2-0.3 saniye arkasındaydı. Takım, bir tur daha olsaydı Norris'in Russell'ı geçeceğini açıkladı.

Mercedes, sonradan durumu değerlendirdiklerinde Russell'ın da yeniden pite gelebileceğini anladıklarını söyledi.

Shovlin, "Lando'nun bu kadar yüksek bir oranla zaman kazanacağını beklemiyorduk. Onun yarışın sonunda George ile arayı kapatmasını beklemiyorduk."

"Bunu bilseydik biz de gelirdik ve en hızlı tur denemesek bile kullanılmış sert lastikleri takardık." dedi.

Russell, Monako'yu 8. tamamlayan takım arkadaşının 34 puan önünde ve 84 puana sahip.