Mercedes: "Monako, zayıflıklarımızı ortaya çıkardı"

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Son takımlar şampiyonu Mercedes, sezona kötü başlamalarına neden olan dalgalanma sorununu çözmek için Barselona'ya getirdiği güncellemeler ile güçlü formuna geri dönüyor gibiydi.

Çoğu uzmanın yanı sıra padoktakiler de Mercedes'in kaydettiği ilerleme ile yeniden mücadeleye geri döndüğünü ve bunun, Ferrari ve Red Bull ile birlikte üçlü bir rekabet olacağını söylüyorlardı. Fakat Monako'da durum rakiplerine kıyasla farklıydı.

Red Bull 1. ve 3. sırada finiş görürken, Ferrari 2. ve 4. sırada yer aldı ve iki takımın da Mercedes'e kıyasla büyük hız avantajı vardı.

George Russell, damalı bayrağı yarış kazananı Sergio Perez'den 11.968 saniye geride gördü ve Hamilton, Meksikalı pilotun 50.388 arkasındaydı.

Shovlin, bunun takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alan Mercedes için "hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu" olduğunu söyledi.

Shovlin, "Takım ve sürücüler için hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu oldu."

"Tek turda yeterince hızlı değildik ama yarışta bile yeterince tempomuz yoktu."

"George, Lando'dan beşinciliği alarak ve yarışın sonunda onu arkasında tutarak iyi bir iş yaptı; neyse ki tek tur vardı. Lewis yarışın çoğunda Alpine pilotlarının arasında kaldı ve geçiş yapmasına gerek kalmadan ona temiz hava sağlayacak bir yol bulamadık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Shovlin, hava koşulları nedeniyle lastikleri ısıtmanın zorluklarından bahsetti ve Monako'nun W13'ün zayıflıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

"Soğuk hava lastikleri ısıtmayı oldukça zorlaştırdı ve iki araç da yarışın sonuna doğru performans kaybetti. Bakü öncesinde yapacak işlerimiz olduğu açık çünkü virajlar çok benzer ve burası zayıflıklarımızı ortaya çıkardı."

Toto Wolff ise hem hava koşulları hem de sürücü kazaları nedeniyle sık sık yapılan duraklamalar yüzünden hayal kırıklığına uğradığını ve bunun bir yarıştan çok bir NFL maçına benzediğini söyledi.

Wolff, "Her zamanki gibi kaotik bir Monako yarışıydı ve bir kez daha bu pistin düzenine bakmamız gerektiğini anladık. Böylece insanlar bir trenin arasında beş saniye yavaş gitmez."

"Burası muhteşem bir yer ve gösteri fakat yarışın da aynı seviyede olması harika olurdu. Yarışın uzunluğu ve ertelemeler ile bir grand prix'den çok NFL maçına benzedi." dedi.