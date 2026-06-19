Mercedes, Monako GP itirazını neden geri çektiğini açıkladı

Monako GP sonrasında Alpine’nin itirazları üzerine tekrardan inceleme süreci başlatılmış ve sunulan kanıtlar doğrultusunda podyumun son basamağı Pierre Gasly’e iade edilmişti. Fakat bu karar benzer cezalar alan diğer pilotların takımlarının tepkisini çekmiş, Mercedes de Russell için karara itiraz edip yeniden inceleme süreci başlatmıştı.

Perşembe gecesi resmi olarak bu süreçten çekildiği açıklanan şampiyona lideri Mercedes, kararının arkasındaki gerekçeyi takım sözcüsü aracılığıyla şu sözlerle duyurdu: "George Russell’ın Monaco Grand Prix'si sırasında aldığı ve çektiği cezalara ilişkin yaptığımız inceleme talebi başvurusunu geri çektiğimizi onaylıyoruz."

"Pierre Gasly’nin zaman cezasının iptal edilmesinin ardından, George’un pit alanındaki hız cezası nedeniyle aldığı sonucun üzerindeki olumsuz etkileri gidermek adına mevcut tüm seçenekleri araştırmamız bizim için önemliydi.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Barselona yarış hafta sonu dökümanları teslim etmek için kısıtlı bir zaman penceremiz vardı ve haklarımızı korumak adına bu başvuruyu o an gerçekleştirdik."

"Sonrasında FIA ve Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz ortak görüşmeler, Monako Grand Prix'sinde ortaya çıkan bu benzersiz durumu derinlemesine inceleme ve buna neden olan faktörleri proaktif bir şekilde çözme konusundaki kararlılıklarını gösterdi.”

“Bu net kararlılık karşısında, inceleme talebimizin arkasında daha fazla durmanın ne takımımıza ne de spora bir fayda sağlamayacağı sonucuna vardık ve bu doğrultuda başvurumuzu geri çektik."