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Mercedes, Monako GP için güncelleme planına sadık kalacak

Mercedes, dar sokak pistinin getirilen güncellemeyi değerlendirmek için ideal bir yer olmamasına rağmen, Monaco Grand Prix'sinde büyük güncelleme paketini çalıştıracak.

Jonathan Noble
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes başlangıçta W14'ün büyük ölçüde yenilenmiş halini bu hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix'sine getirmeyi planlıyordu.

Ancak Imola'daki yarışın iptal edilmesine neden olan hava koşulları sebebiyle, daha geleneksel bir pistte ilk sürüş fırsatı kaybedildi.

Imola'nın iptali Mercedes'in planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilirdi çünkü Monako'daki bir sonraki yarış büyük yeni parçaların getirilmesi için ideal görünmüyor. 

Sokak pisti, yeni parçaları erkenden mahvedebilecek daha büyük bir kaza riski içeriyor ve pistin engebeli oluşu, düşük hızlı virajlar ve hızla değişen pist yüzeyi, aerodinamik performans hakkında önemli veriler toplamayı zorlaştırıyor.

Mercedes'in güncellemeyi tanıtmak için İspanya Grand Prix'sine kadar beklemesi mantıklı olsa da, takım getirilen yeni parçaları mümkün olan en kısa sürede kullanmayı tercih etti.

George Russell, Mercedes F1 W14, arrives on the grid

George Russell, Mercedes F1 W14, arrives on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ekip, yeni sidepod tasarımını, yeniden düzenlenen tabanı ve farklı bir ön süspansiyonu içeren güncellemenin performansta somut bir ilerleme sağlayacağına hâlâ inanıyor.

Ayrıca takım; bu yıl Lewis Hamilton ve George Russell'ı geride bırakan faktörlerden birinin, özellikle frenleme sırasında araca olan güven eksikliği olduğunun da farkında. Bu nedenle, özellikle süspansiyonda yapılan değişikliklerle bunu geliştirmeyi amaçlarken, herhangi bir kazancın takımı öne atabileceğini düşünüyor.

Bir başka faktör de Mercedes'in eski aracına geri dönmesinin yeni aracına göre daha fazla iş çıkaracak olmasıydı. Yeniden düzenlenen W14 Imola'daydı ve şimdi doğrudan Monaco'ya gönderiliyor.

Dolayısıyla, takım Monaco için orijinal pakete geri dönmeyi seçmiş olsaydı, orijinal planından vazgeçmek ve Monaco GP hafta sonu için her şeyi bir kez daha yenilemek lojistik anlamda zor olacaktı.

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