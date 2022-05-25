Mercedes, Monako'da başarılı olup olamayacakları konusunda net bir şey söyleyemiyor

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Sezona birçok zorluklarla boğuşan Mercedes, İspanya'ya getirdiği güncellemelerin ardından net bir adım atmış gibi duruyor, bunun en büyük göstergesi ise Hamilton'ın özellikle yarış boyunca pistin en hızlı isimlerinden olması ve George Russell'ın podyuma çıkmasıydı.

Her ne kadar takım güncellemelerin çalışmasının ardından cesaretini toplasa da, takım patronu Toto Wolff Monako'nun biraz daha zorlu olabileceğini düşünüyor.

Takım patronu Toto Wolff, Monako için iyimser düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Tam bir şey söyleyemem, çünkü Barcelona'da, yavaş virajların olduğu son sektörde aşırı ısınma nedeniyle tempomuz oldukça düşüktü."

"Monako'da bu durum değişebilir ancak geçmişte de Monako bizim en iyi olduğumuz pist değildi. Belki de araçlar bir fil büyüklüğünde olduğu için."

“Ama bu hafta sonu nerede olduğumuzu merak ediyorum. Hala ısınma konusunda biraz zorlanıyoruz, bu yüzden Monako'dan beklentim diğer pistlere göre daha düşük."

“Bilimsel olarak bu durumun sebeplerini açıklayabilir miyim bilmiyorum, en azından oyuna geri dönebilmemiz için başka bir öğrenme fırsatı olacağını söyleyebilirim." dedi.

Mercedes'in Monako'da bir şans yakalayıp yakalayamayacaklarına yönelik şüpheler, Barcelona'nın yavaş virajlardan oluşan son sektöründe gösterdikleri düşük performansın ardından epey artmış durumda. Bu sektördeki performans geçmişte Monako için iyi bir referans noktası oldu, nitekim yavaş/orta hızlı virajların ve çekiş bölgelerinin doğası çok benzer.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sıralama turlarının ardından üçüncü sektör derecelerine bakıldığında, Mercedes'in yalnızca beşinci en hızlı araç olduğu görülüyor.

1. Ferrari 27.336

2. Red Bull 27.411

3. Alfa Romeo 27.443

4. Haas 27.561

5. Mercedes 27.698

6. McLaren 27.768

7. Alpine 27.896

8. AlphaTauri 27.984

9. Aston Martin 28.197

10. Williams 28.586

Bu durumun oluşumunda dikkate alınması gereken bir diğer faktör, Mercedes'in tur boyunca lastiklerini iyi bir şekilde kullanamaması -bu da son virajlara ulaştıklarında onların maksimuma ulaşmasını engelliyor.

Mercedes'in dalgalanma sorunları sona ermiş değil

İspanya GP performansı Mercedes için cesaret verici olsa da, takım tüm sorunlarını çözdüğüne dair bir yanılsamaya kapılmış değil.

Takımın motor sporları strateji direktörü James Vowles, İspanya'da dalgalanma yaşamamış olmalarına rağmen, sorunun gelecekte geri dönme tehdidinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Vowles, "Beklentilerimizi yüksek tutmamalıyız. İspanya, uzun yıllar boyunca aracımıza birebir uymuş bir pist. Anlamamız ve öğrenmemiz gereken çok şey var."

“Dalgalanmanın tamamen ortadan kalktığını söylemek yanlış olur diye düşünüyorum. Bazı takımların halen bu sorunu yaşadığını görüyorsunuz ve Barcelona'da attığımız temeller üzerine bir araç inşa ederken bunun unsurlarının tekrar ortaya çıkacağından eminim."

"Söyleyebileceğim şu ki, hem aracı anlamak açısından, hem de piste koyduğumuz araç açısından net bir adım attık. Bunu bir temel olarak kabul edebiliriz, İspanya'daki araç ile ilk beş yarıştaki araç için aynı şeyi söylemek mümkün değil." dedi.