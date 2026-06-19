Mercedes, Monaco GP sonuçlarına itirazını geri çekti

Mercedes, Monaco Grand Prix'si sonuçları ve George Russell’ın aldığı cezalar için başlattığı yeniden inceleme talebi sürecini sonlandırdı. Cumartesi sabahı TSİ 09.00'da yapılması planlanan çevrim içi duruşma öncesinde, perşembe akşamı FIA hakemlerine başvurunun geri çekildiği bildirildi.

FIA hakemleri yaptıkları resmî açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı, 2026 Monako Grand Prix'sinde 63 numaralı araca ilişkin FIA F1 Yönetmeliği Madde B1.6.3a ihlali doğrultusunda hakemler tarafından alınan kararlara yönelik inceleme talebini geri çektiğini bildirmiştir."

Mercedes, Russell'ın pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı cezanın hatalı olduğunu ve bu yüzden potansiyel bir podyumu kaybettiğini düşünüyordu. İngiliz pilot, takımın ilk cezayı kurallara uygun şekilde çekememesi nedeniyle yarış içinde bir de pitten geçme cezası almıştı. Bu cezaların ardından Russell puan barajının dışında kalarak 12. sıraya kadar gerilemişti.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Hakemler, FOM’un yaptığı bir ölçüm hatasının birden fazla hız ihlaline yol açtığını kabul etseler de yarış içinde çekilen cezaları geri alma yetkilerinin bulunmadığını vurguladılar.

Mercedes’in bu inceleme talebini başlatmasındaki ana etkense Alpine takımının, Pierre Gasly'e yarış içinde verilen cezalara karşı yürüttüğü mücadeleyi kazanmasıydı. Gasly, aldığı iki adet 5 saniyelik zaman cezasının iptal edilmesiyle yarışı tamamladığı pozisyon olan üçüncülüğe geri dönmüş ve podyumunu geri almıştı. Ancak Russell’ın durumundaki en büyük fark, cezaların yarıştan sonra değil, yarış sürerken uygulanmış olmasıydı.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Barselona-Katalonya Grand Prix hafta sonunda yaptığı açıklamada zaten bu davayı kazanma ihtimallerinin düşük olduğunu açıkça dile getirmişti.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes'in resmi olarak geri çekilmesiyle takım, Russell'ın yarışı 12. sırada bitirdiğini kesin olarak kabul etmiş oldu.

Öte yandan McLaren ve Red Bull, konuyla ilgili olarak FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne başvurularını sundu. Paris'te bağımsız bir heyet tarafından incelenecek bu davalar için henüz resmi bir tarih belirlenmedi.