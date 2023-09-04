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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor

Mick Schumacher'in dönüş umutları her geçen gün soluyor, nitekim Mercedes genç sürücüye bir koltuk bulamamış vaziyette.

Altay Gök
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Mick Schumacher, Mercedes

Geçen yılın sonunda Haas koltuğunu kaybetmesinin ardından F1 dışı kalan Mick Schumacher, an itibariyle Mercedes test sürücüsü olarak görev yapmakta ve seriye geri dönüşün yollarını aramakta.

Her ne kadar Mercedes kendisine değer verse de, kiralayabilecekleri boş bir koltuğun bulunmaması nedeniyle Mick'in geri dönüş umutları her geçen gün azalmakta.

En olası ihtimal Williams'ın bekleneni veremeyen Logan Sargeant ile yollarını ayırması, ancak takım büyük ihtimalle bir yıl daha aynı kadroyla yarışacak.

Bu konu hakkındaki son bilgileri derleyen Ted Kravitz'e göre bizzat Mercedes de kendisi için manzaranın pek hoş görünmediğini itiraf ediyor.

Sky'a konuşan Kravitz, "Toto Wolff'e Mick'in durumunu sordum, kendisi için boş bir koltuk bulup bulamayacaklarını, belki Sargeant yerine Williams ile anlaşıp anlaşamayacağını sordum."

"Kendisinin cevabı ise 'ne yazık ki tüm kapılar kendisinin suratına kapanmış gibi görünüyor' şeklindeydi."

"Eğer ki Mick hayranıysanız -aslında kim değil ki- kötü haber: ne yazık ki kendisi gelecek yıl gride geri dönebilecek gibi durmuyor."

"Bu durumda yarışmak için farklı bir seri bulması gerekecek çünkü yarışlardan iki yıl uzak kalamaz, bu onun için gerçekten çok acı verici olur."

"Bakalım neler olacak. Belki de Sargeant hayal kırıklığı yaratır ve Williams da bir koltuk boşa çıkar. Göreceğiz." dedi. 

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F1 mekanikerleri, İtalya GP'de start geciktiğinde neden yeniden gride giremedi?

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

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