Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi

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Mercedes, W13'ün hem zayıf olduğu noktaları hem de performansı sınırlayan etkenleri bulduğuna inanıyor ve şampiyonada yeniden ivme kazanabilmek için çok fazla çaba gösteriyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu açıdan gidilebilecek birkaç yöne sahip olduklarını ve bu hafta sonu bunları deneyeceklerini söylemişti.

Brackley merkezli takım, en başından itibaren ekstrem bir aerodinamik tasarıma sahip olduklarını ve bununla 1 saniye daha hızlı gidebileceklerini düşünüyor.

Şimdiye kadar durum böyle olmadı ve Mercedes,, şimdiye kadar Red Bull ve Ferrari'den 0.6 ila 0.7 saniye yavaş kaldı.

Mercedes mühendisleri için temel zorluk, neredeyse virajlarda dahi ortaya çıkan dalgalanma sorunu gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Mike Elliott önderliğindeki Mercedes mühendisleri , bu hafta sonu için aracın ağırlığını 3 kilogram azalttılar ve ayrıca 2 km'lik uzun düzlüklerde, sürüklenmeyi mümkün olduğunca azaltacak olan yeni bir ön kanat tasarladılar.

Giorgio Piola'nın padoktan çektiği fotoğrafta, ön kanadın sürüklenmeyi azaltmak için yeniden tasarlandığı belli oluyor.