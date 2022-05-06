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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes, Miami'ye yeni bir arka kanat ile geldi

Mercedes, Miami'ye sürtünmeyi azaltacak ve yere basma gücünü düşürecek bir arka kanat tasarımı ile geldi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Mercedes, Miami'ye yeni bir arka kanat ile geldi
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Takım sezon başından bu yana tüm odağını dalgalanma sorununu çözmeye vermiş durumda olsa da, takımın sorunlarının yalnızca bundan ibaret olmadığı, düzlük hızının da ciddi derecede azalmış olduğu bir gerçek.

Bu durumun oluşmasında motor performansının payı olsa da, takım aynı zamanda sezon başında seçtiği ve yüksek yere basma kuvvetine sahip kanat paketinin de bu durumu tetiklediğinin farkında.

Yeni Miami pist uzun düzlükler içeriyor, dolayısıyla takım, arka kanadı küçültmeyi ve kiriş kanat yüksekliğini azaltmayı tercih etti. 

Değişikliklerle ilgili konuşan Mercedes, "Yeni arka kanat konfigürasyonu, pist simülasyonlarına dayalı olarak azaltılmış yere basma kuvveti ve azaltılmış sürüklenme sağlıyor, bu muhtemelen sezonun ilk dört yarışında kullanılan daha yüksek yere basma kuvveti paketine göre daha tercih edilebilir bir paket."

"Yeni kiriş kanadı, yeni arka kanat konfigürasyonu ile eşleştirildi ve Miami için daha düşük sürtünmeli aero paketinin bir parçası olarak azaltılmış yere basma kuvveti ve daha düşük sürtünme sağlıyor." dedi.

Mercedes W13 rear detail

Mercedes W13 rear detail

Photo by: Uncredited

Mercedes ayrıca kısaltılmış kiriş uçlarına sahip, revize edilmiş bir ön kanat uç plakası kullanıyor.

Takım, bu değişikliği, "Yeni tasarım, kanat ucundaki üst ve alt yüzeyler arasındaki basınç farkını azaltarak ön kanadın daha verimli çalışmasını sağlıyor." şeklinde açıkladı

Düşük sürtünme çözümleri arayan tek takım Mercedes değil.

Ferrari, daha düşük bir yere basma kuvveti sağlayan bir üst arka kanat tasarımına, Haas ise normal kanat tasarımlarından birinin kırpılmış bir versiyonu olan yeni bir kanat tasarımına sahip.

Alpine tarafındaki güncellemeler, aracın arkasına daha fazla yere basma kuvveti eklemeye odaklanıyor. Güncellemeler, daha yüksek bir geliş açısına sahip revize edilmiş bir arka fren kampanası ve uzatılmış bir kenar plakasını içermekte.

Takım, bu güncellemenin hem arka taraftaki yere basma kuvvetini arttıracağını, hem de arka tekerleklerin iç kısmındaki hava akışını iyileştirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Red Bull ise herhangi bir güncelleme getirmedi ve Imola'da dubleyi getiren aracı korumayı tercih etti.

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