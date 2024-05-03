Mercedes, Miami'ye getirdiği taban güncellemesinden umutlu
Mercedes, Miami Grand Prix'si için hazırladığı güncellemeyle aradaki farkı biraz daha kapatmayı hedefliyor.
Fotoğraf: Filip Cleeren
Brackley merkezli ekip, genellikle kötü yol tutan W14'te tutarlılık yakalamakta zorlandı ve tüm viraj tiplerinde güçlük çekti.
Takım, aracı tüm viraj tiplerinde çalışacak için çabalıyor ve bu hafta sonu Miami'ye yeni bir taban getirdi.
Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin güncellemeyle ilgili şöyle dedi: “Bu sadece genel bir güncelleme."
“Başlangıçta bunu Imola'ya getirmeyi planlamıştık, ayrıca arka kanat ve kiriş kanat bölümünde de değişiklikler var."
“Ancak bunu öne çekme konusunda iyi bir iş çıkardık ve buraya iki tane getirmeyi başardık. Her araçta bir tane var, bu da makul bir adım."
“Sezon başından beri aşağı yukarı aynı araca sahibiz, bu yüzden biraz daha fazla performans getirmeye başlamamız iyi oldu."
“Önümüzdeki dört ya da beş yarış boyunca, aracın yol tutuşunu daha tutarlı hale getirmeye çalıştığımız başka güncellemeler de olacak. Ancak bunların hepsi önümüzdeki birkaç yarışta gerçekleşecek."
"Geliştirmemiz gereken alanlardan biri olan araç gelişimi konusunda gerideyiz. Bundan sonrası için aracı çeşitli pistlerde biraz daha çok yönlü hale getirmek istiyoruz."
Mercedes araç dengesini arttırmak adına yeni bir ön kanat ve ön süspansiyon gibi çeşitli yeni şeyler de deniyor.
Mercedes F1 W15 front wing detail
Photo by: Giorgio Piola
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