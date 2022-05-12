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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes, Miami'deki performans kaybını açıklayamıyor

Mercedes F1 Takımı'nın Teknik Direktörü Mike Elliott, Miami'de cuma günü gösterdikleri üst düzey performansı takip eden günlerde niye sürdüremediklerini bilmediklerini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, Miami'deki performans kaybını açıklayamıyor
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Cuma günkü antrenman seanslarında Mercedes oldukça güçlü görünmüştü ve George Russell 2. antrenman seansını zirvede tamamlamıştı.

Ancak Mercedes pilotları cumartesi ve pazar günü aynı performansı gösteremediler ve pazar günkü yarışı 5 ve 6. sıralarda tamamladılar.

Russell, virajlarda yaşadığı dalgalanmanın şiddetinin performanslarını olumsuz etkilediğini söylemişti.

Neden performans kaybı yaşadıklarının sorulması üzerine Elliott, "Bu gerçekten iyi bir soru ve şu anda cevaplamaya çalıştığımız bir soru."

"Cuma ile cumartesi arasında bazı değişiklikler yaptık. Aslında bu değişiklikler oldukça küçüktü ancak koşullarda da değişiklik oldu. Tüm verileri inceleyip gelecek yarışlarda ilerlemek için neler olduğunu anlamalıyız." şeklinde cevap verdi.

Elliott, dalgalanma konusunda yaptıkları çalışmanın araç için planlanan performans gelişimine paralel yürütüldüğünü söyledi.

Elliott, "İki şeyi birbirinden ayrıştırmak önemli. Birincisi normal güncelleme çalışması devam etmek, diğeri dalgalanmaya sebep olan ve performansımızı etkileyen diğer sorunları çözmek."

"Bu açıdan getirdiğimiz kanatlar kesinlikle beklediğimiz performansı kazandırdı ve ileri yönde adım attık."

"Pist üstünde zıplamayı anlamaya çalışmak için yaptığımız testlerde çok fazla veri topladık. Cuma günü güçlü performans gösterdiğimizde çok fazla veri topladık. Yarışta çok fazla veri topladık ve her zaman olduğu gibi mühendislerimiz onların üzerinde çalışıp ders çıkaracaklar."

"Aslında, aracı piste her çıkardığımızda yeni şeyler öğreniyoruz ve bu oyunun bir parçası. Şu anda amacımız aracı rakiplerimizden daha iyi anlamaya çalışmak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Elliott, yaptıkları çalışmalar nedeniyle Brackley'deki fabrikanın oldukça yoğun çalıştığını söyledi.

"Şu anda bu konuda biraz geride olsak da, aracı nasıl iyileştirdiğimizi anlama, ileriye doğru bir sonraki küçük adımı nasıl bulacağız, zıplamalardan nasıl kurtuluruz, olmak istediğimiz yer olan öndeki takımlar gibi nasıl rekabetçi olacağımız konusunda büyük çalışma var."

Elliott ayrıca Lewis Hamilton'ın aracında ilk turda Fernando Alonso ile olan temas nedeniyle hasar oluşmadığını söyledi.

Elliott, "Tekerlek tekerleğe mücadelede temas oldu. Mühendislerimiz araçtan gelen verilere bakıyorlardı."

"Yani aerodinamistlerimiz tabandaki ve kanatlardaki basınç musluklarına, itme çubuğu yüklerine bakıyorlar. Baş mühendisimiz diğer tüm süspansiyon yüklerine bakacak ve onların yapmaları gereken şeyi yaptıklarından emin olacaklar." dedi.

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