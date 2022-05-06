Mercedes, Miami'de özel tasarım arka kanatla yarışacak

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Mercedes, bir kripto para borsası olan -takım sponsoru- FTX ile işbirliği yaparak, Miami GP için çeşitli dijital koleksiyonlar yayınladı.

Bunlar arasında Mercedes W13'ün arka kanadını süsleyecek olan özel bir tasarım da yer alıyor. Hafta sonu boyunca Lewis Hamilton ve George Russell'ın arka kanadında yer alacak olan bu tasarım Mad Dog Jones'a ait.

Mercedes W13 rear detail Photo by: Uncredited

Yarış hafta sonunun ardından Mercedes ve FTX, ilgili NFT'lere ek olarak arka kanatları açık artırmaya çıkaracak.

Bu, motor sporlarında daha fazla çeşitlilik ve katılımı desteklemeye yardımcı olmak amacıyla, Mercedes ve Hamilton'ın Mission44 oluşumu tarafından desteklenen Ignite için bağış toplanmasını sağlayacak.

Mercedes W13 rear detail Photo by: Uncredited