Mercedes, Miami'ye önemli güncellemeler getirmeye hazırlanıyor!

Haberi dinle

Alman otomobil üreticisi bu sezon, W13'ü orijinal olarak tasarlanandan daha yüksek bir sürüş yüksekliğinde çalıştırmalarına neden olan dalgalanma problemi yüzünden geride kaldı.

Zemini yükseltmek çok fazla yere basma gücü kaybına neden oluyor fakat takım, dalgalanmayı çözebilirlerse aracı normalde planlanan ayarda çalıştırarak çok fazla tempo bulacaklarına emin.

Takım, bu problemin derinine inebilmek için çok çalıştı ve şimdi Miami'ye, sorunu çözmeye başlayıp başlamadıklarına dair düzgün bir kanıt sunacak güncellemeler getirmeyi umuyor.

Pist üstü mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, güncellemelerin Mercedes'in bütün problemlerini bir anda çözmeyeceğini ama en azından doğru yönde gidip gitmediklerini doğrulayacağını söyledi.

Takımın yarış sonrası analizi videosunda konuşan Shovlin şunları söyledi: "Şu anda nerede olduğumuzu ve olmak istediğimiz yere gelmek için kapatmamız gereken farkı biliyoruz. Fakat takım olarak bu mühendislik mücadelesine çok odaklandık ve bu çok ilginç bir mücadele."

"Çözmemiz ve anlamamız gereken bu problemler bizim için yeni ve buna çok fazla enerji harcıyoruz. Fakat günden güne ilerleme kaydediyoruz, daha fazla şey öğreniyoruz ve umarım yakında, belki Miami'de, doğru yönde gidip gitmediğimize dair kanıt sunacak bazı parçalar getirmeyi hedefliyoruz."

"Bunu bir gecede çözmeyi beklemiyoruz. Fakat doğru yönde gittiğimize ve problemin derinine indiğimize dair bir işaret bulabilirsek çok memnun olacağız."

Mercedes tweaked its floor for Imola

Takım patronu Toto Wolff, Imola'da takımın çok zor bir hafta sonu geçirdiğini ve takımın, W13'ün potansiyelini "açmak" için bir yol bulması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Aracın potansiyelindeki kilidi nasıl açabileceğimizi bildiğimizi düşünüyorum."

"Fakat şu anda bunun anahtarı yok."

"Bu yüzden çok çalışmamız, bilime ve fiziğe güvenmeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Wolff'un yorumlarını detaylandırması istenen Shovlin, şunları anlattı: "Bu biraz klişe olacak ama aracı, tasarladığımız yerde çalıştıramıyoruz."

"Sürüş yüksekliğini daha fazla yapıyoruz ve bu şekilde performans daha az oluyor. Birçok araçta bu problem olduğu için herkes bunu yapıyor olabilir ve aracı yükseltmenin bununla mücadele etmenin bir yolu olduğunu biliyoruz."

"Bu sorunu anlamak, kontrol edip edemeyeceğimizi görmek ve çözüp çözemeyeceğimizi bulmak için Brackley'de çok fazla çalışılıyor. Toto, anahtarı bulmaktan bahsederken aslında demek istediği şu: bu problemi çözmek için araca uygulayabileceğimiz aerodinamik bir çözüm var mı?"

"Şu anda gerçekçi olursak, bunun bir bütün olarak değil adım adım yaklaşacağımız bir şey olduğunu düşünüyoruz. Fakat umut verici işaretler görüyoruz. Söylediğim gibi yakın zamanda, hatta belki de Miami'de, ilerleme kaydettiğimizi görmeyi umduğumuz parçalar getirmeyi hedefliyoruz."