Mercedes, Miami'de neden daha hızlı?

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F1 Miami GP hafta sonu, dün gerçekleştirilen antrenman seansları ile birlikte start aldı. İlk iki antrenman seansının ardından ise en çok konuşulan konu Mercedes'in zaman tablosunun en üstünde yer alması ve güçlü bir görüntü çizmesi oldu.

Sezona istediği gibi başlamayan Mercedes'in cuma antrenmanlarında güçlü bir görüntü çizmesinin ardından pek çok kişi bu hızın kaynaklarını aramaya başladı. Biz de Mercedes'in hızlanmasında etkili olan faktörlere göz attık.

Dalgalanma sorunu nereye kayboldu?

Şubat ayındaki kış testlerinden bu yana gündemden düşmeyen dalgalanma sorunu, en çok Mercedes'in başını ağrıtıyordu ve Brackley'deki mühendisler, dalgalanma sorunundan ötürü W13'ün gerçek potansiyelini gösteremediklerini düşünüyorlardı.

Ancak ilk 4 yarışta en çok dalgalanan araç olan W13, dün bu sorunu büyük ölçüde çözmüş gibi duruyordu. W13, dün sadece yüksek yakıtta iken ve 310km/saati geçince zıplamaya başlıyordu. Sadece Mercedes değil, griddeki diğer takımlar da dün dalgalanma sorunundan eskisi kadar etkilenmediler. Dalgalanmanın eskisi kadar olmadığı bir durumun oluşmasıyla birlikte, Mercedes daha rahat çalışabildi.

Peki dalgalanmanın azalmasının nedenleri neydi?

Bunun ilk nedeni olarak Miami Pisti'nde yer alan yüksek kerb'leri gösterebiliriz. Miami Pisti'nde yer alan yüksek kerb'lerde hasar almaktan korkan takımlar, özellikle 1. antrenman seansı için araçların sürüş yüksekliklerini artırdılar.

Araçların sürüş yüksekliğinin artmasıyla birlikte, dalgalanma sorunu büyük ölçüde ortadan kaybolmuş oldu. Normalde, diğer takımlar, Mercedes'e kıyasla yere daha yakın bir şekilde yarışabiliyordu ve Mercedes, bu alanda performans kaybediyordu.

Fakat Miami'deki kerb'lerden dolayı her takımın sürüş yüksekliğini artırması ile birlikte, Mercedes'in bu alandaki dezavantajı azalmış oldu.

Buna ek olarak, daha düşük yere basma gücü ayarlarıyla yarışılması da dalgalanma sorununun azalmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Mercedes'in bu hafta sonu daha sert süspansiyon ayarlarıyla ve ufak düzenlemeler yapılmış bir tabanla yarıştığı öne sürülüyor. Bunlar da bu dalgalanmayı azaltacak etkenler.

Son olarak, uzun düzlüklerde DRS'nin açık olması da dalgalanmanın azalmasında etkiliydi.

2. antrenman seansında, W13'ün sürüş yüksekliği biraz azaltılmaya başladığından aracın yavaş yavaş daha çok zıplamaya başladığını gördük. Tabii uzun sürüşlere geçilmesiyle birlikte araca daha çok yakıt eklendi ve bu da yardımcı olmadı.

Mercedes mühendisleri de dalgalanmanın azaldığını dile getiriyorlar ancak bunun pist koşullarından kaynaklanabilmiş olacağının farkındalar.

Andrew Shovlin, konu hakkında şunları söyledi: "Yüksek hızlarda dalgalanma problemi devam ediyor ancak artık daha az seviyede. Fakat bu, piste bağlı olarak daha güçlü veya daha zayıf olabilir ve bunun tam olarak neye bağlı olduğunu, örneğin Cidde'de neden bunun Bahreyn'den daha belirgin olduğunu henüz tam olarak çözemedik. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz fakat aracımız Miami'de daha iyi çalışıyor gibi görünüyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pist yapısı

Miami Pisti'nin yapısı, W13'e kısmen daha çok uyuyor. W13, sezon başından bu yana hızlı virajlarda, dalgalanmanın da etkisiyle birlikte, rakiplerine zaman kaybediyordu. Miami'de de hızlı virajlardan ziyade daha dar ve keskin virajlar yer almakta.

Bu tarz yavaş, keskin, dar virajlar; W13'e daha çok uyuyorlar. Mercedes, sezon başından bu yana yavaş virajlarda güçlü bir görüntü çizdi ki Mercedes'in konseptinin yavaş virajlarda hızlı olacağı biliniyordu. Özellikle ikinci sektördeki dar ve keskin virajlar Mercedes'e uyuyor.

Buna ek olarak, daha az sürtünme üreten araç ayarları sayesinde de pistte yer alan 3 düzlükte de rekabetçi azami süratlere ulaşılabiliyor. Böylelikle hem virajlarda hem de düzlüklerde iyi performans gösteren, dengeli bir araç görüyoruz.

Simülatörde yapılan ayar çalışmaları sayesinde de hafta sonuna dengeli bir ayarla başlanmış gibi duruyor.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sıcak hava ve asfalt

Imola'da Mercedes'i en çok zorlayan ve sınırlayan şeylerden biri de lastikleri ısıtma sorunuydu. Imola'da Cuma günü hava 13 dereceydi ve iki Mercedes pilotu da lastiklerini optimum sıcaklığa getirmekte fazlasıyla zorlandı.

Miami'de ise hava dün 30 derece civarındaydı. Bu sıcak hava Red Bull'un sorunlar yaşamasına neden oldu. Max Verstappen, ilk iki antrenman seansında aşırı ısınma sorunları yaşadı. Hollandalı pilot, ilk seansta üst üste en fazla 5 tur tamamlayabildi.

Havanın oldukça sıcak olması, Mercedes'in istediği bir durum çünkü sıcak hava lastikleri ısıtmayı kolaylaştırıyor. Böylelikle, Imola'da yaşanan lastik ısıtma sorunu Miami'de büyük ölçüde kaybolmuş oldu. Yani Miami'deki sıcak hava, lastikleri ısıtmakta zorlanan Mercedes için bir avantaj.

Cuma gününün ardından konuşan Russell, konu hakkında şunları söyledi: "Miami'deki sıcak şartların aracımıza uygun olacağını her zaman biliyorduk."

"Önceki yarışlarda lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmekte zorluk çekmiştik ve burası da çok sıcak bir pist. Yani bu, önemli bir rol oynadı ve araç da iyi çalıştı."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Güncellemeler

Mercedes, İspanya GP için planladığı büyük güncelleme paketinin bazı parçalarını Miami'ye getirdi. Paketin tüm hâlini ise Barselona'da görebileceğiz.

Alman ekibin Miami GP güncellemeleri, Imola GP'nin aksine daha kapsamlı ve detaylılar. Bu hafta sonu yeni bir ön kanat, arka kanat ve kiriş kanat güncellemeleri var. Ayrıca tabanda da ufak güncellemeler olduğu öne sürülüyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Aracımızda yeni bir ön ve arka kanat da dahil olmak üzere pek çok yeni ve verimli parça var. Ayrıca W13 şu anda, ağırlığını yavaş yavaş azaltmamıza rağmen henüz istediğimiz ağırlık seviyesinde değil." demişti.

Mercedes Miami’ye düşük yere basma gücü üreten arka kanadı getirirken, araçtaki en büyük değişiklik ön kanattaydı. Ön kanadın hem üst planyasının geometrisi değiştirilirken, hem de ana planyanın kenar uç kısmı yukarı doğru kaldırılmış.

Kiriş kanattaki değişiklik de sürtünmeyi azaltarak düzlüklerdeki azami sürati azaltmak için getirilmişti. Takımın önceki kiriş kanadında (beam wing) çok fazla yere basma gücü üretilirken, Miami için yapılan değişiklikte kenar plakasına bağlanan kısımları inceltildi ve böylece orta kısımda yere basma gücü korunurken kenar kısımlarında sürüklenme azaltıldı.

Ağırlık azaltma çalışmaları ve yeni parçalar, işe yaramışa benziyorlar.

Mercedes'in güncellemeleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Mercedes W13 front wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola