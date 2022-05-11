Teknik: Miami'de Mercedes'e umut veren güncellemeler

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Ancak hafta sonu ilerledikçe, Mercedes cuma günkü formunu yineleyemedi ve Mercedes ve Red Bull ile mücadele etmek yerine yine orta grup mücadelesine döndü.

Mercedes artık cuma günü mü aşırı performans gösterdi yoksa kalan günlerde mi beklenenin altında kaldı bunu anlamak zorunda.

Mercedes'in cuma günü güçlü olmasını sağlayan faktörlerden birisi, lastik ısıtma sıkıntılarının pist sıcaklığıyla maskelenmesi ve yeni asfalt yüzeyinde kauçuk miktarının az olmasıydı. Bu, takımın cuma günkü antrenmanlarda ayarlarda istediği seviyeye ulaşmasını sağladı. Ancak pist şartları iyileşip yol tutuşu arttıkça takım ayarları iyileştirmeyi başaramadı.

Mercedes, aracından daha fazla performans çıkarmak için cumartesi sabah ayarlarda değişiklik yapsa da, istediğini bulamadı. Aslında performanslar arasında bu kadar gitgellerin olması, W13'ün tamamen aerodinamik sorunlar yaşamadığını göstermiş oldu.

Yani Mercedes W13'ten en iyi performansı çıkarmak istiyorsa, dalgalanma sorunu çözülmesi gereken yapbozun sadece bir parçası gibi görünüyor.

Mercedes, Miami GP hafta sonunda bazı güncellemeleri araca ekledi. Bunlardan bazıları dalgalanmayı iyileştirecek ve performans amaçlı değişiklikler, bazıları ise piste uyum sağlamak için yapılan değişikliklerdi.

Takım araçla ilgili sorunları çözmek için mücadele ederken, tasarım yeteneklerini kaybetmiş gibi durmuyor çünkü yeni ön kanat tasarımı, şimdiye kadar gördüğümüz yeni düzenlemelerin açık ara en benzersiz yorumuydu.

George Russell, Mercedes W13, arrives on the grid Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Paradigma değişikliği yapmak

Şu ana kadar takımların neredeyse tamamı ön kanatta, planyalar ile kenar plakasına geçiş noktasında FOM'un yayınladığı görüntülere benzer tasarımlara sahip oldular.

Yeni araçların bu bölgesindeki kurallar, kasıtlı olarak 18 inçlik jantlar, daha düşük profilli lastikler, jant kapakları ve daha az karmaşık fren kanalı tasarımları ile birlikte çalışacak ve bir önceki kural döneminde mümkün olan ön kanadın ürettiği kirli havayı lastiklerden dışarı atmayı engelleyecek şekilde tasarlandı.

Ancak Mercedes'in yaklaşımı bir şekilde bir paradigma değişikliğini temsil ediyor çünkü sonuçta ortaya çıkan değişiklikler muhtemelen o bölgedeki hava akışının davranışında değişikliğe sebep olacak ve bu da ön lastikten dışarıya doğru atılan hava akımını etkileyecek.

Mercedes W13 endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarımı yapabilmek için Mercedes, ön kanat planyalarının dış kısmını tamamen yeniden tasarlamış. Ana planyanın dış kısmı yukarı doğru kaldırılırken genişliği çok ciddi bir şekilde azaltılmış. Buna paralel olarak arkadaki üç planyanın kenar kısımları, agresif bir şekilde öne doğru uzatılmış.

Bunun sonucunda kanatlar ve kenar plaka arasındaki bağlantı noktasında bulunan dar yarıçapı çözülmüş. Bunun yerine açısal yüzeyler kullanılmıştır.

Bu değişikliklerin tümü, aksi takdirde kanatlara bağlanacakken kenar plakası üzerinde bir kenarın açığa çıkmasına neden olur. Bu, sadece hava akışının daha erken ortaya çıkması için bir yol oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek bir noktada ortaya çıkmasını sağlar.

Mercedes W13 end plate inside component Photo by: Giorgio Piola

İlginç bir şekilde en üst planyaların dış kısmında, kırmızı ok ile gösterilen kuş tüyü gibi kesikler yer alıyor. Bunlar muhtemelen kanat ve kenar plaka kesişiminde oluşturulan ana girdabın yönetilmesine yardımcı olacak daha küçük girdapların oluşmasını sağlayacaktır.

Bu arada en üst iki planyanın dış kısımları, esnemelerini engelleyecek metal parçalarla güçlendirilmiş.

Takımın Miami'de yaptığı değişiklikler aracın ön tarafıyla sınırlı kalmadı. Arka kanatta da bazı değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler sadece piste uyum sağlamak için yapılan değişiklikler değildi çünkü takım şimdiye kadar yere basma gücü seviyesini değiştirecek bazı değişiklikler yapmış, Gurney kanatçığı ekleyip kaldırmış ve alttaki resimde göreceğiniz üzere üst planyanın orta kısmını ciddi ölçüde kırpmıştı.

Mercedes W13 rear wing comparison Miami GP Photo by: Giorgio Piola

Mercedes Miami'ye getirdiği arka kanadın sadece üst planyasını değiştirmemiş, aynı zamanda ana planyanın kenar bölümlerindeki kıvrımlı bölümü kaldırmış. Mavi ok ile göreceğiniz üzere bu değişiklikle, kenar plakasına geçiş bölgesinde daha açık köşe yarı çapı oluşturulmuş.

Bunların dışında arka kanadın ortasında yer alan kiriş kanatta da değişiklik yapılmış. Üst kiriş kanadın orta bölümü yere basma gücü üretecek şekilde geniş tutulurken, kırmızı ok ile gösterilen kenar kısımları sürüklenmeyi azaltacak şekilde inceltilmiş.