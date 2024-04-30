Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor
Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP'ye bir dizi güncelleme hazırlıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın Miami Grand Prix'si için bir dizi güncelleme hazırladığını açıkladı.
Allison, bu yeni güncellemeler sayesinde hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın Çin'den daha iyi sonuçlar elde etmesini bekliyor.
Takımın teknik direktörü Allison, "Çin'deki pist ön lastiklere ağır yük bindiren pistlerden biri."
"Miami'de ise ana yük arka tekerleklere biniyor, dolayısıyla aracı tamamen farklı şekilde ayarlamanız gerekiyor."
"Arka arkaya ikinci sprint hafta sonu olacak ve takım Çin'deki yarıştan sonra iyi sonuçlar çıkardı."
"Umarım aracımız daha iyi durumda olur ve Miami'ye getirdiğimiz güncellemeler de sıralama turlarında ön bölüde mücadele etmemizi sağlar."
"Mücadele o kadar yakın ki birkaç ondalık bile güç dengesini dramatik şekilde değiştirebilir."
"Şu anda zorluk yaşadığımız denge problemlerini düzelteceğini umduğumuz daha fazla güncelleme planlıyoruz." dedi.
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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