Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"

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Mercedes, bu hafta sonu Miami'ye yeni bir ön kanat ve düşük downforce arka kanadı gibi bazı güncellemeler getirdi.

Bu güncellemelerin yardımıyla George Russell, Cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında zirvedeydi ve takım şu ana kadarki en güçlü hafta sonunu geçirdi.

Mercedes, cumartesi günkü ayar tercihlerinin ardından bir miktar geriledi. Russell sıralamalarda 12. olurken Lewis Hamilton 6. olabildi.

Takım Patronu Toto Wolff, Miami'deki bazı şeylerin W13'ün çalışacağı konusunda kendilerine umut verdiğini söyledi.

Wolff, "Sahip olduğumuz konseptin önde yarışma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak bu aynı zamanda çok hassas bir konsept."

"Araç ideal aralığa geldiğinde çok iyi çalışıyor ancak o aralığa gelmek çok zor çünkü bu taban nedeniyle diğer araçlara kıyasla daha fazla korumasız oluyoruz."

"Yine de hâlâ bunun doğru yön olduğuna inanıyoruz ve yarışta yeni bir set veri toplayacağız. Barselona'da lansmanın ardından geldiğimiz noktayı görme açısından iyi bir korelasyon çalışması olacak."

"Sonrasında gelecek sene için ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz gereken an gelecek. Ancak kurallar aynı olacağı için bir sezondan vazgeçerek diğerine odaklanmak doğru olmaz."

"Her gün daha fazla şey öğreniyoruz. Bu hafta sonunun deneyim kazanma amaçlı olacağını zaten söylemiştim. Dün iyiydi ancak bugün (cumartesi) değil." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takım bu sene büyük ölçüde dalgalanma sorunu nedeniyle aracından maksimumu almakta zorlanıyor.

Wolff ayrıca, bu hafta sonu yaptıkları bazı çalışmalarda neyin dalgalanmaya sebep olduğunu, bunu nasıl kapatabileceklerini daha iyi anladıklarını söyledi.

Wolff, "Dün (cuma), aracı doğru bir şekilde ayarlayabilirsek nasıl performansa sahip olacağımız konusunda bir ipucu aldık."

"Esas şey yine dalgalanmayı idare etmekti ve dün bu konuda iyiydik. Ardından pek büyük bir değişiklik gibi görünmeyen bir şey yaptık ve bu aracı çok kötü etkiledi ve bizi tekrar eskiye döndürdü."

"Sıralamalarda pilotlarımız yine dalgalanmadan etkilendiler. Fren noktalarında ve lastiklerin çalışma şeklinde bunun çok fazla etkisi vardı. Bunun sonucunda 6. ve 12. olabildik."

"Şu anda öğrenme süreci katlanarak zorlu geçiyor ancak daha iyi bir yerde olmayı umardık." dedi.