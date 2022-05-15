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Formula 1 Haberler

Mercedes: "Miami, en yorucu yarışlardan biri"

Singapur ve Malezya, F1'deki sürmesi en zor yarışlar olarak görülüyor fakat Mercedes teknik direktörü Mike Elliot, artık Miami'nin de bu yarışlar arasında olduğunu düşünüyor.

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Mercedes: "Miami, en yorucu yarışlardan biri"
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Miami GP hafta sonu boyunca sıcaklıklar 30°C'nin üzerindeydi ve sürücüler bu koşulların sıkıntılarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar.

Sürücüler her zaman yarış sırasında kilo kaybediyorlar fakat Miami'deki gibi sıcak hava koşullarında, yarış sırasında 3 kilograma kadar kayıp yaşayabiliyorlar.

Singapur'daki sıcaklık ve nem, düşük ortalama hız ile birleşerek etkinliği zaman açısından Formula 1'in en uzun yarışı yapıyor. Bu nedenle Marina Bay, fiziksel açıdan en zorlu yarış olarak değerlendiriliyor. Fakat sürücüler, ilk Miami Grand Prix'sini de bir hayli yorucu buldular.

Elliot, sürücülerin normalden daha yorgun olup olmadığı sorusuna, "Sanıyorum George, yarışı çok zor bulduğuna dair basına bir yorum yaptı."

"Sıcak ve nemli koşullardaki yarışta mücadele ediyordu. Sürücüler, hem sıcaklık hem de nem yüzünden araçta çok terliyorlar ve kayda değer ölçüde kilo kaybediyorlar."

"Geçmişte daha zor yarışlar yaptıklarına eminim. Malezya hem sıcaklık hem de nem açısından gerçekten zordu ama muhtemelen Miami'de bu tür yarışlardan biri." dedi.

Russell, 12. sıradan başladığı yarışı 5. bitirdi. Hamilton ise güvenlik aracı sırasında pite gelmeyerek takım arkadaşına sıra kaybetti ve altıncı oldu.

Daniel Ricciardo da, takımın araçta ağırlık tasarrufu yapmak için MCL35'daki suyu tam olarak doldurmadığını ve bu yüzden yarış sırasında "susuz" kaldığını açıklamıştı.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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