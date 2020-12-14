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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"

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Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"
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Mercedes'in Baş Yarış Mühendisi Andrew Shovlin, MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorun gücünü kıstıklarını belirtti.

Mercedes bu yıl gridin en güçlü motoruna sahipti ve bu motor, çoğu yarışta Mercedes motorlu takımlara yardım etti.

Ama aynı zamanda Mercedes motorlu araçlar bu yıl birden fazla kez sorun yaşadılar. Son olarak Sergio Perez, Bahreyn'de MGU-K arızası ile yolda kaldı ve aracın arka tarafı alev aldı.

Yarıştan önce konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu hafta sonu daha az güçle yarıştıklarını doğrulamıştı.

Mercedes, Abu Dhabi GP'yi ikinci ile üçüncü sıralarda tamamlarken, ikili yarış boyunca Max Verstappen'le aynı tempoda değildi.

Bunun üzerine Mercedes'in motor gücünü kıstığı için geride kaldığı yorumları yapıldı.

Yarışın ardından konuşan Mercedes'in Baş Yarış Mühendisi Shovlin, dayanıklılıkla ilgili mevcut sorunlar nedeniyle daha az güçle yarıştıklarını ancak bunun büyük bir fark yaratmadığını belirtti.

Shovlin, "Henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak son birkaç yarışta Mercedes motorlarındaki MGU-K ünitesiyle ilgili arızalar yaşadık."

"Bu arızaların nedenini bulamadığımız için, büyük bir sorun yaşamamak adına güç ünitesini mümkün olduğunca muhafazakar bir şekilde çalıştırdık ve aynı olayların yaşanmasının önüne geçmeye çalıştık."

"Bazı sorunları tam olarak anlamadığınızda, yapabileceğiniz tek şey biraz dikkatli olmaktır. Yarış boyunca yükü büyük oranda azaltmaya çalışıyorduk, ama doğrusunuz, sürücülerin dikkatini çekecek bir şekilde değildi. Sadece geri planda yönetmeye çalıştığımız bir şeydi." dedi.

Tur süresine olan etkisi sorulduğunda Shovlin, "Küçük. Yarış sonucuna etki edecek bir miktar değil. 0.1 saniyeden daha az bir rakamdan bahsediyoruz, bu nedenle birinci ile ikinci arasındaki farka denk değil." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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