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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

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Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP öncesinde güç ünitesinin MGU-K bölümünde bazı endişelerinin olduğunu, bu yüzden tüm takımların gücünü kısmak zorunda kaldıklarını kabul etti.

Güç ünite ömrü açısından sona yaklaşıldığı son dönemde yaşanan bazı dayanıklılık sorunları, Mercedes'in bu konuda endişelenmesine neden oldu.

Racing Point pilotu Sergio Perez, Bahreyn GP'de çok rahat bir şekilde podyuma giderken yarışın son bölümünde MGU-K sorunuyla yolda kaldı. Aynı şekilde George Russell da Abu Dhabi'de Cuma günü benzer sorun yaşadı.

Mercedes, MGU-K'da tam olarak neyin yanlış gittiğine dair net bir cevap bulamadığı için, son yarışta güç ünitelerinin gücünü kısarak sezonu tamamlamaya karar verdi.

Mercedes motorlu araçlardaki gücün kısılması, Max Verstappen'in pole pozisyonunu kazanmasında etkili oldu.

Verstappen böylece bu sezon, Mercedes motoru olmadan pole pozisyonu kazanan ilk isim oldu.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Bu konuyla alakalı bazı sorunlarımız var."

"MGU-K, normalde olduğundan daha düşük performans veriyor. Henüz bunun nedenini tam olarak anlamış değiliz. Bu yüzden tüm Mercedes motorlarının performansını biraz kıstık." dedi.

Mercedes'in dayanıklılık konusundaki endişelerinin ardından Racing Point, Sergio Perez'e Abu Dhabi GP için tamamen yeni bir güç ünitesi taktı.

Bu, Meksikalı pilotun yarışa en geriden başlayacağı manasına geliyor.

Mercedes, motoru kısması nedeniyle performans kaybetse de Wolff, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın sıralamalarda daha çok lastikleri tam olarak çalıştıramadıkları için geride kaldıklarını söyledi.

Wolff, "Yumuşak lastikleri doğru çalıştıramadık. Diğer takımlar ile genel fark, tahmin ettiğimizden daha azdı. Bundan ders çıkarmalıyız."

"Şu an için tam olarak ne olduğunu söyleyemeyiz. Orta lastiklerle oldukça iyi iş çıkardık. Orta lastikler bize yumuşak lastiklerden daha iyi uydu."

"Ancak bu sene yumuşak lastiklerde de çok güçlüydük. Verileri analiz etmemiz lazım ancak henüz bunu yapmadık." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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