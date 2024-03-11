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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Mercedes, Melbourne'ün de zor geçebileceğini düşünüyor

Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre Suudi Arabistan'a "benzeyen" Melbourne yarışı da "zorlu" geçebilir.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes patronu Toto Wolff, hızlı virajlardaki tempo eksikliğinin 2024 aracının zayıf noktası olduğunu açıklamıştı.

Görünüşe bakılırsa Mercedes bir tasarım hatasıyla boğuşuyor ve bunu ne kadar sürede çözecekleri merak konusu.

Baş yarış mühendisi Andrew Shovlin de onunla aynı fikirde.

Shovlin, Albert Park'ın yüksek hızlı virajlarla dolu olması nedeniyle Mercedes'in Melbourne'de zorlanacağını tahmin ediyor.

Shovlin şöyle konuştu: "Cidde'de en iyi performansımızı gösteremedik."

"Hızlı virajlardaki hızımız yeterince yüksek değildi ve araç bu virajlarda zıplamaya meyilliydi."

"Bu da sıralama turlarında düşük sonuçlar almamıza ve yarışta hem Aston Martin hem de McLaren ile rekabet edemememize neden oldu."

"İlk sektörde çok fazla zaman kaybettik ve turun geri kalanında bu kayıpları geri kazanmaya çalıştık. Genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonuydu fakat bunda bizim de suçumuz vardı."

"Hızlı olabileceğimizi gördük ama doğru ayarları bulmak kolay değildi. Araçla ilgili çözmemiz gereken bazı zayıflıklar olduğu çok açık."

"Melbourne'deki yarıştan önce yapılması gereken pek çok çalışma olacak."

"Avustralya pistinin özellikleri Cidde'ye benziyor. Bu yüzden Suudi Arabistan gibi bir hafta sonu daha geçirmek istemiyoruz."

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

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