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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Mercedes, Melbourne'deki ilk gün lastik ısıtma sorunu yaşamış

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Melbourne'deki ilk günde lastikleri doğru sıcaklığa getirmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes, Melbourne'deki ilk gün lastik ısıtma sorunu yaşamış
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Mercedes, cuma antrenmanlarında beklediği tempoya yakalayamadı. Bu hafta sonuna güncelleme getirmeyen Alman üretici, araç üzerinde yaptığı ayar değişikliklerinin olumlu yanıt vermesini umuyordu ancak beklenen adımı atamadılar.

Lewis Hamilton ilk seansta ilk ona girse de, ikinci seansta her iki pilot da ilk onun dışında kaldı ve Mercedes, orta gruptaki bazı takımlardan bile yavaş görünüyordu.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, bunun temelde lastik sıcaklığıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Shovlin, seansın ardından şöyle dedi: "Burada, lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmekte zorlanıyoruz, bu yüzden gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken en önemli nokta bu olacak."

"İlk seansta, öğleden sonraki daha serin şartlara kıyasla daha rekabetçiydik ve araçta gördüğümüz veriler de aracın yeterli sıcaklıkta olmadığını doğruluyor."

"Eğer bunu geliştirebilirsek, o zaman iyi bir tutuş yakalamak mümkün olacak. Fakat şu anda sürücülerin daha hızlı virajlara hızı taşıyacak güvene sahip olmadığı kısır döngü içindeyiz , ki ihtiyacımız olan sıcaklığı üretecek olan da bu hız."

"Kısacası bizim için kolay bir gün değil ama bu yıl bu duruma alışıyoruz."

"Ayarlarda hangi yöne gidebileceğimize dair bazı fikirlerimiz var ve bu değişiklikleri daha iyi anlamak adına, Brackley fabrikasında gece boyunca daha fazla çalışma yapacağız ve umarım böylelikle gece ilerleme kaydedeceğiz."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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