Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Melbourne'de aracı bir adım geliştirmelerini bekliyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, sezonun ilk iki yarışında özellikle hızlı virajlarda ciddi zorluklar yaşadı ve bu durum özellikle Cidde'de takıma pahalıya patladı.

Bu hafta sonu yapılacak Melbourne yarışından önce konuşan Toto Wolff, son 1.5 haftalık dilimde fabrikada yoğun vakit geçirdiklerini söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Cidde'den bu yana ilk iki yarıştan öğrendiklerimiz üzerine sıkı şekilde çalışıyoruz."

"W15'teki potansiyeli görmek cesaret verici ancak geliştirilmesi gereken alanlar da var. Düşük ve orta hızlı virajlarda rekabetçi göründük ancak yüksek hızlı bölümlerde zayıf kaldık."

"Performansımızın neden beklentilerimizi karşılamadığını anlamak için çok çalışıyoruz. Ana odak noktamız bunu geliştirmek."

"Melbourne için ilk adımları atmayı umuyoruz, ki bu da sonraki haftalarda gelişimimize rehberlik edecek."

"Aracın potansiyelini ortaya çıkarmak adına fabrikada sahip olduğumuz enerji ve kararlılık harika."

"Hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da puanlar kaybettik. Her hafta sonuna güçlü şekilde başladık, her zamanki antrenman programlarımızı uyguladık fakat devamını getiremedik."

"Arkadaki grup bu kadar yakınken, her hafta sonu aracın potansiyelini en iyi şekilde kullanmak büyük önem taşıyor."

"Albert Park bize neler yapabileceğimizi göstermek adına bir şans daha sunacak."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor
Sonraki haber 2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

Formula 1
Avustralya GP
Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Formula 1
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"
Verstappen: "Müzik dinlemiyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum"

Verstappen: "Müzik dinlemiyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Verstappen: "Müzik dinlemiyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum"

Son Haberler

Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

F1 Formula 1
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"
Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu

Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu

F1 Formula 1
Avustralya GP
Susie Wolff, FIA hakkında suç duyurusunda bulundu
Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

F1 Formula 1
Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye