Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Melbourne'de aracı bir adım geliştirmelerini bekliyor.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes, sezonun ilk iki yarışında özellikle hızlı virajlarda ciddi zorluklar yaşadı ve bu durum özellikle Cidde'de takıma pahalıya patladı.
Bu hafta sonu yapılacak Melbourne yarışından önce konuşan Toto Wolff, son 1.5 haftalık dilimde fabrikada yoğun vakit geçirdiklerini söyledi.
Wolff şöyle konuştu: "Cidde'den bu yana ilk iki yarıştan öğrendiklerimiz üzerine sıkı şekilde çalışıyoruz."
"W15'teki potansiyeli görmek cesaret verici ancak geliştirilmesi gereken alanlar da var. Düşük ve orta hızlı virajlarda rekabetçi göründük ancak yüksek hızlı bölümlerde zayıf kaldık."
"Performansımızın neden beklentilerimizi karşılamadığını anlamak için çok çalışıyoruz. Ana odak noktamız bunu geliştirmek."
"Melbourne için ilk adımları atmayı umuyoruz, ki bu da sonraki haftalarda gelişimimize rehberlik edecek."
"Aracın potansiyelini ortaya çıkarmak adına fabrikada sahip olduğumuz enerji ve kararlılık harika."
"Hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da puanlar kaybettik. Her hafta sonuna güçlü şekilde başladık, her zamanki antrenman programlarımızı uyguladık fakat devamını getiremedik."
"Arkadaki grup bu kadar yakınken, her hafta sonu aracın potansiyelini en iyi şekilde kullanmak büyük önem taşıyor."
"Albert Park bize neler yapabileceğimizi göstermek adına bir şans daha sunacak."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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