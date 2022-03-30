Mercedes, Melbourne için yeni bir arka kanat hazırlıyor

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Mercedes, şu anda gridin en hızlı üçüncü takımı olmayı sürdürüyor. Bahreyn'de pole pozisyonu derecesinden 0.680 saniye yavaş kalan Alman üretici, Suudi Arabistan'da 0.904 saniye daha yavaştı.

Pazar günkü yarışta, son 30 turluk tempoya bakıldığında Mercedes, tur başına bir saniye daha yavaş görünüyordu.

Şu anda Mercedes'in en büyük baş ağrısı dalgalanma olmaya devam ediyor. Alman üreticinin Bahreyn'de dalgalanmayı azaltmak için denediği çözümler, Cidde'de işe yaramadı.

AMuS'a konuşan bir Mercedes mühendisi, "Pist daha pürüzsüz olduğu için Cidde'de daha az dalgalanma yasacağımızı düşünmüştük fakat yanılmışız. Dalgalanmayı hangi faktörlerin tetiklediğini henüz tam olarak anlayamıyoruz. Bu, devam eden bir öğrenme süreci." dedi.

Bahreyn'e kıyasla daha az yere basma gücü üreten arka kanat kullanmak da herhangi bir yardımda bulunmadı. Sadece denge biraz daha iyi oldu. Sonunda takım, eski çareye başvurdu: Aracın yerden yüksekliğini artırdı. Bu da Gümüş Oklar'ın hız kaybı yaşamasına neden oldu ve en iyi ayarları bulmayı zorlaştırdı.

George Russell iyi bir ayar bulsa da, Lewis Hamilton bulamadı. Fakat Mercedes, ayarlardaki farkların çok az olmasına rağmen büyük performans farklılıklarına yol açtığını düşünüyor.

AMuS'a göre Red Bull ve Ferrari düzlüklerde dalgalanmayı farklı şekilde ele alıyor. Red Bull daha az yere basma gücüyle yarışmasına rağmen lastikleri iyi şekilde çalıştırabiliyor. Ferrari ise dezavantajlı konuma düşmeden büyük kanatlarla yarışabiliyor. Mercedes, bu açıdan Ferrari F1-75'in şu anda griddeki en iyi aerodinamik dengeye sahip olduğunu düşünüyor.

Bazıları düzlüklerdeki hız eksikliğinin Mercedes motorundan kaynaklandığını düşünse de, Mercedes mühendisi, motorun en fazla 0.1-0.2 saniye fark yaratabileceğini söyledi.

Mercedes şimdi düzlüklerdeki sürüklenmeyi en aza indirmek amacıyla yeni bir arka kanat hazırlıyor ve bunu Melbourne'deki yarışa getirecek.

Mühendisler, Avustralya GP'ye kadar tüm verileri tekrar gözden geçirip, dalgalanma sorununu çözmek için farklı simülasyonlar yapacaklar.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images