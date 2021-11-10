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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Meksika'da startta Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton'a hava koridoru sağlayarak ona yardım etmeyi planlamış olsa da iki araç birden, Max Verstappen'in gerisinde kaldı.

Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı

Antrenmanlarda Red Bull'un gerisinde kaldıktan sonra Mercedes sıralamalarda işi tersine çevirdi ve Bottas-Hamilton sıralamasıyla ilk çizgiyi ele geçirdi.

Ancak Verstappen ilk virajda geç frenleme ile dışarıdaki çizgiyi kullanarak üçüncü sıradan birinci sıraya yükseldi. Bu geçişi yaptıktan sonra arayı açan ve dominant bir yarış galibiyeti alan Hollandalı pilot, şampiyonada Hamilton ile puan farkını açmayı başardı.

Hamilton yarış sonrasında Bottas'ın Verstappen'e dışarıdan gelip geçmesi için "kapıyı açık bıraktığını" söylerken, Verstappen ise yaptığı geçiş sırasında "diken üstünde" olduğunu söyledi.

Mercedes'in yarış sonrası röportajlarında konuşan motor sporları strateji direktörü James Vowles, Meksika'daki ilk viraj yaklaşımının strateji için ne kadar önemli olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamaya göre Mercedes, Bottas'ın grid pozisyonunu kullanarak Hamilton'a hava koridoru sağlayarak Verstappen'i arkasında tutmaya çalışmasını istemiş.

Vowles açıklamalarında, "İlk viraja gelirken stratejimiz ve yaklaşımımız oldukça netti. Valtteri, iyi start alması durumunda Lewis'e hava koridoru sağlayacaktı ve Verstappen'den gelen tehditi savuşturabildiğinden emin olacaktı."

"Ancak startta Valtteri, hem Verstappen hem de Lewis'den nispeten daha kötü bir start aldı - çok fazla değil, ilk dört metre civarında daha kötüydü. Ancak bu, Lewis'in arkaya geçmesi için yeterli değildi."

"Bir de bunun üzerine Verstappen'in iyi start alması, Valtteri'nin yanına çok ama çok hızlı bir şekilde gelmesi anlamına geldi. Bunun sonucunda çok hızlı bir şekilde üç araç yan yana geldiler." dedi.

Üç aracın yan yana olması ile beraber Verstappen, ilk viraja gelindiği anda optimal yarış çizgisini yakaladı ve hem Bottas'ı, hem de Hamilton'ı düşük yol tutuşu olan bölgede bıraktı. Ancak Vowles, Verstappen'in çizgisinin frenleme altında büyük bir fark yaratabileceği kadar yeterli olmadığını hissetmiş.

Konu hakkında konuşan Vowles, "Frenlemenin birkaç metrede fark yarattığı göz önüne alınsa da sizin gördüğünüz gibi bir fark oluşmadı."

"Sonuçta sürücüler, durabileceklerini düşündükleri noktada fren yaptılar. Eğer Verstappen'in açıklamalarına bakarsanız, onun en iyisini umarak ve tahmin ederek oraya gittiğinin net olduğunu görebilirsiniz, onun yaptığı bu şey de işe yaradı."

"Sonuç olarak orada geride kaldık, sonrasında da daha fazla şey kaybettik çünkü diğer araçların blokaj yaşadığını gördük - (Daniel) Ricciardo da bunlardan biriydi. Sonrasında temas yaşandı, Valtteri'ye çarptılar ve böylece gridin gerisine düştük." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Vowles, yarışta Red Bull'un Mercedes'e göre "daha iyi bir araca" sahip olduğunu ancak her iki aracın önde olması durumunda çeşitli avantajlar elde edebilecekleri daha fazla stratejik seçenek olabileceğini hissettiğini söyledi.

Vowles'un konu hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi: "Eğer arayı açıp birinci ve ikinci sırada olsaydık sanırım yarış boyunca Red Bull'lara karşı savunma yapabilirdik."

"Tam tersine eğer birinci sırada biz olsaydık ve arkamızda Red Bull araçları ikinci ve üçüncü olsalardı, sanırım liderliği korumak aşırı zor olurdu. Eğer bir araç ile erken pit, diğer araç ile geç pit yapsalardı eninde sonunda iki araca karşı bir taviz verecek olurduk."

"Lewis ile yarışı ikinci tamamlamış olmamız, startın ardından ortaya koyduğumuz performansımızın doğru göstergesiydi ve ikinciliğe tutunduğumuz için mutluyum."

"Tüm yarış boyunca savunmacı bir strateji uyguladık. Tabii ki de Valtteri'nin vakasında O, hak ettiğinin çok daha altında bir yerde yarışı tamamladı. Eğer ilk virajda ona çarpmasalardı en kötü dördüncülükle, en gerçekçi şekilde ise üçüncülükle buradan ayrılmamız gerekiyordu."

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