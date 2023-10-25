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Formula 1 Amerika GP
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Mercedes: "Meksika, güncellenmiş W14 için iyi bir test olacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, Meksika'nın getirdikleri son güncelleme paketiyle hızlanan W14 için iyi bir test olacağı görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, prepares to give Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport a Pirelli Hot Laps ride in an AMG Mercedes

Mercedes, son yarış Amerika'ya yeni bir güncelleme paketi getirdi ve bu güncellemeyle W14 hızlanmış durumda.

Fakat aracın tabanındaki yüksek aşınma nedeniyle Lewis Hamilton yarıştan diskalifiye edildiği için bu performansı puana dönüştüremediler.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP öncesi konuşan takım patronu Toto Wolff, pozitif göründü.

"Austin karışık duygular yaşadığımız bir hafta sonuydu."

"Olumlu yönler, güncellememizin performans anlamında bizi bir adım ileri götürmüş görünmesiydi."

"Hızımız tüm hafta sonu boyunca güçlüydü ve zafer için mücadele etmek cesaret vericiydi."

"Olumsuz olan ise elbette hızımızı sonuca yansıtamamak oldu. Bir podyumu kaybetmek acı verici ve kendimizi içinde bulmak istediğimiz bir pozisyon değil."

"Sprint hafta sonunun karmaşıklığı ve tümsekli pist yüzeyi bizi olumsuz etkiledi. Fakat  kural kuraldır. Bundan ders çıkaracağız ve kendimizi geliştireceğiz. Şimdi bir sonraki yarışa odaklanıyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

"Meksika her zaman heyecan verici bir hafta sonu olmuştur."

"Taraftarlar çok tutkulu ve enerjik. Ayrıca yüksek rakım nedeniyle benzersiz bir zorluk da teşkil ediyor. Aracı kullanma şeklimiz üzerinde büyük bir etkisi var ve en iyi çözümü bulmak her zaman zorlu bir iş oluyor."

"Aynı zamanda güncelleme paketimiz için de iyi bir test olacak. Çok farklı bir pistte nasıl performans gösterdiğini göreceğiz."

"Bu, W15 için devam eden öğrenme ve gelişim sürecimiz için faydalı olacak."

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